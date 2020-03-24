SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Milli voleybolculardan 'evde kal' çağrısı - Spor
Tuğba Şenoğlu, Gözde Yılmaz, Ayça Aykaç, Spor

Milli voleybolculardan 'evde kal' çağrısı

Melis Gürkaynak: Sağlık Bakanlığımızın aldığı kararlara harfiyen uyalımGözde Yılmaz: Sevdiklerimizin hayatını riske atmayalımAyça Aykaç: Herkesin evde kalmasını, dışarı çıkmamasını rica ediyoruzTuğba Şenoğlu: Temizliğimize ve hijyenimize çok dikkat edelimMUSTAFA AKIN / İSTANBUL, - Dünyayı...

24.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:03
Milli voleybolculardan 'evde kal' çağrısı

Melis Gürkaynak: Sağlık Bakanlığımızın aldığı kararlara harfiyen uyalım

Gözde Yılmaz: Sevdiklerimizin hayatını riske atmayalım

Ayça Aykaç: Herkesin evde kalmasını, dışarı çıkmamasını rica ediyoruzTuğba Şenoğlu: Temizliğimize ve hijyenimize çok dikkat edelim

MUSTAFA AKIN/ İSTANBUL, -  Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına dikkat çekmek için milli voleybolcular evde kal çağrısı yaptılar. VakıfBank Spor Kulübü ve Yeşilyurt Spor Kulübü'nün milli voleybolcuları, Demirören Haber Ajansı aracılığı ile koronavirüs salgınına dikkati çekerek evlerinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verip herkese 'evde kal' çağrısı yaptılar.MELİS GÜRKAYNAK: "SAĞLIK BAKANLIĞIMIZIN ALDIĞI KARARLARA HARFİYEN UYALIM"VakıfBank Spor Kulübü'nün kaptanı Melis Grkaynak,"Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan salgın yüzünden çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemde bizler için özveri ile çalışan doktorlarımıza, sağlık personellerimize ve bize hizmet sağlamak için çalışmak zorunda olan tüm emekçilere yapabileceğimiz en büyük yardım Sağlık Bakanlığımızın aldığı kararlara harfiyen uymak olacaktır. Lütfen önerilen hijyen kurallarına özen gösterelim ve en önemlisi gerekmedikçe evlerimizden çıkmayalım. Ancak birlik olup kurallara uyarsak bu zor günlerin üstesinden gelebiliriz.Kendinize iyi bakın ve lütfen evde kalın" diye konuştu. GÖZDE YILMAZ: "SEVDİKLERİMİZİN HAYATINI RİSKE ATMAYALIM"VakıfBank Spor Kulübü'nün milli pasör çaprazı Gözde Yılmaz, "Ülke ve dünya olarak çok zorlu günlerden geçiyoruz. Öncelikle biz sağlıklı kalalım diye özveri ile çalışan doktorlarımız ve tüm sağlık personeline minnettarım. Lütfen çok gerekmedikçe evden çıkmayalım. Hijyenimizde dikkat edelim, onların işini daha da zorlaştırmayalım. Sevdiklerimizin hayatını da riske atmayalım. Sizler de kendinize çok dikkat edin ve evde kalın" dedi.AYÇA AYKAÇ: "HERKESİN EVDE KALMASINA DIŞARI ÇIKMAMASINI RİCA EDİYORUZ"Yeşilyurt Spor Kulübü'nün milli liberosu Ayça Aykaç, "Koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine evlerimizde bulunuyoruz. Bu süreçt e biz sporcular elimizden geldiğinde antrenmanlarımıza evlerimizde devam etmeye çalışıyoruz. Antrenörlerimiz ve kondisyonerlerimizin gönderdiği programlara harfiyen uymaya özen gösteriyoruz. Bu süreçte kişisel temizliğimize dikkat ediyoruz. Ellerimizi sık sık yıkamaya çalışıyoruz. Beslenmemize de normalden daha özen gösteriyoruz. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaları yakından takip ederek evlerimizde kalıyoruz, dışarı çıkmıyoruz. Herkesin evde kalmasına dışarı çıkmamasını rica ediyoruz. 'Evde kal Türkiye'. "TUĞBA ŞENOĞLU: "TEMİZLİĞİMİZE VE HİJYENİMİZE ÇOK DİKKAT EDELİM"Yeşilyurt Spor Kulübü'nün milli smaçörü Tuğba Şenoğlu, koronavis sebebiyle evlerinde bulunduklarını ifade ederek, "Biz sporcular çalışmalarımızı evde devam ettirmeye çalışıyoruz. Antrenörümüzün ve kondisyonerimizin verdiği programı evde uygulamaya çalışıyoruz. Bu süreçte sağlığımız çok önemli, temizliğimize ve hijyenimize çok dikkat edelim. Bağışıklık sistemimizi hep koruyalım. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler doğrultusunda herkesin evde kalmasını dışarı çıkmamasını önemle rica ediyorum. 'Evde kal Türkiye' "diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Melis Gürkaynak'ın açıklamaları-Gözde Yılmaz'ın açıklamaları-Ayça Aykaç'ın açıklamaları-Tuğba Şenoğlu'nun açıklamaları

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

CHP'den Fatih Terim hamlesi! Suç duyurusunda bulunacaklar Spor
CHP'den Fatih Terim hamlesi! Suç duyurusunda bulunacaklar
Terim'in kızlarından yeni mesaj: Nasıl bir his biliyor musunuz? Spor
Terim'in kızlarından yeni mesaj: Nasıl bir his biliyor musunuz?
Tüm Türkiye Terim için tek yürek oldu! Destek mesajı yağdı Spor
Tüm Türkiye Terim için tek yürek oldu! Destek mesajı yağdı
Arda'nın duygusal Terim mesajı, sosyal medyayı salladı! Spor
Arda'nın duygusal Terim mesajı, sosyal medyayı salladı!
Koronavirüs testi için Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi Spor
Koronavirüs testi için Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi
Terim'in korona uyarısı gerçek oluyor! 850 kişi karantinaya alınacak Spor
Terim'in korona uyarısı gerçek oluyor! 850 kişi karantinaya alınacak
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum
Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz
Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz
Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler
Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler
Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu
Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu
Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı
Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı
Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor
Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi
Paraguay'da hapiste olan Ronaldinho karantinaya alındı
Paraguay'da hapiste olan Ronaldinho karantinaya alındı
Abdurrahim Albayrak'ın komşuları tedirgin: Kimse dışarı çıkmıyor
Abdurrahim Albayrak'ın komşuları tedirgin: Kimse dışarı çıkmıyor
Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz
Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz
Ahmet Nur Çebi: Ligler Haziran sonuna sarkarsa, bu haliyle tescil edilebilir
Ahmet Nur Çebi: Ligler Haziran sonuna sarkarsa, bu haliyle tescil edilebilir
Demba Ba, transfer için Beşiktaş'a haber gönderdi
Demba Ba, transfer için Beşiktaş'a haber gönderdi
Minibüs şoförlüğünden zirveye! İşte virüse yakalanan Albayrak'ın hayatı
Minibüs şoförlüğünden zirveye! İşte virüse yakalanan Albayrak'ın hayatı
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı
Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı
Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı
Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak
Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak
'Sevgilimle karantinaya girseydim' diyen ünlü sporcu Twitter'ı salladı
"Sevgilimle karantinaya girseydim" diyen ünlü sporcu Twitter'ı salladı
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her şey
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her...
Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti
Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 'evde kal' çağrısı yaptı
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Idris Elba James Bond Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Fatih Terim Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Milli voleybolculardan 'evde kal' çağrısı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 11:20:32. #1.14#
title