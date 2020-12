Milli Piyango'nun 100 milyon liralık ikramiyesinin kurdurduğu hayaller büyük

MİLLİ Piyango özel yılbaşı çekilişine sayılı günler kala 'talih kuşunu' arayanlar hayallerine ulaşmak isteyince, bayilerde hareketlilik yaşanmaya başladı. Büyük ikramiyeye kavuşmak isteyenlerinse birbirinden ilginç planları var. 100 milyon TL'lik büyük ikramiyeyle kimileri ünlülerin teknesinden satın almak istiyor, kimileriyse maske ve dezenfektan sektörüne yatırım yapmanın hayallerini kuruyor.

Sisal Şans bünyesinde Milli Piyango tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon TL'nin sahibini bulacağı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişine sayılı günler kala, yurdun dört bir yanında çekiliş heyecanı yaşanıyor. 'Talih kuşunu' arayanlar hayallerine ulaşmak için bayilerde kuyruk oluştururken, çeyrek biletin 25, yarım biletin 50, tam biletin de 100 liradan satıldığı bayilerde, en çok çeyrek bilet satışı gerçekleştiriliyor. Öte yandan büyük ikramiyeye kavuşmak isteyenlerinse birbirinden ilginç planları var. 100 milyon TL'lik büyük ikramiyeyle kimileri ünlülerin teknesinden satın almak istiyor, kimileriyse maske ve dezenfektan sektörüne yatırım yapmanın hayallerini kuruyor.

'100 MİLYON LİRA ÇOK BÜYÜK PARA'Yılbaşı özel çekilişi için tam bilet satın alan Cengizhan Albayrak, "Her yıl mutlaka bilet satın alıyoruz. Genellikle ailece hepimiz ayrı ayrı bilet alırız. Şans, bana göre açıklanabilecek bir şey değil. Bu yüzden herkese çıkabilir. Bu ihtimali değerlendireceğiz. 100 milyon TL hayal bile edilemeyecek bir para. İkramiye bana çıksa kendi reklam ajansımı açardım. Uzay alanıyla ilgilendiğim için bu alanda yatırımlar yapardım. Araba, ev gibi yatırımlar için belli bir bütçe ayırırdım. Bir karavanım olmasını isterdim. 100 milyon TL çok büyük bir para olduğu için heyecanlanıyorum" dedi.'LÜKS YAT ALIRIM"Bilet satın alan vatandaşlardan Can Öztürk, "Bu işler belli olmaz büyük ikramiye bana çıkabilir. Bu para bana çıksa önce ünlülerin de aldığı lüks yat satın alırım. Çeşme Marina'dan harekete geçerim, gezebildiğim yerleri gezerim. Daha sonra turuma uçakla devam ederim. Döndükten sonra hayatımı garanti altına alırım. Eşimin dostumun kredi borçlarını öderdim. Maske ve dezenfektana yatırım yapardım" ifadelerini kullandı.'2020 YILINI UNUTMAK İÇİN TATİLE ÇIKARIM'Büyük ikramiyeyle pek çok hayal kurduğunu söyleyen Bahar Kar, "100 milyon TL ile birçok şey yaparım. 2020 yılında deprem ve pandemiyi yaşadık. İlk yapacağım şey 2020 yılını unutmak için tatile çıkmak olur. Tatilden sonra gayrimenkule yatırım yaparım ve araba alırım. Bir kısmını hayvanlar için harcarım. Koronavirüs sebebiyle hayvanlara kötü davranılan bir dönemi geride bıraktık. Her yıl mutlaka oynuyorum, hatta uğurlu rakamlarım var. Bileti almadan bakıp uğurlu rakamım varsa satın alıyorum. Bence inanmak çok önemli. Ben inanıyorum, bence çıkar. Bileti satın alırken mutlaka dilek tutuyorum" diye konuştu.'BİZE ÇIKMADI DİYE ÜZÜLMESİNLER, ÇIKANA DA HELAL ETSİNLER'Milli Piyango bayisi Selim Topal, "Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de işlerimiz çok güzel. Vatandaşlarımız 'Bana çıkmaz' demesinler, çıkar. Bize çıkmadı diye üzülmesinler. Bu sene çok büyük bir rakam söz konusu. 2005 yılında 10 milyon TL büyük ikramiye bizim bayimizden çıkmıştı" dedi.

Çeyrek bilet satın alan Elvan Bayrı ise, "Büyük ikramiye bana çıksa ev arkadaşımla harcarım. Sağlık sektöründe kendi işimi kurmaya çalışırım. Her sene mutlaka bilet satın alıyorum. Bizim için gelenek gibi bir şey oldu. Çeyrek bilette daha çok şans gördüğüm için çeyrek bilet satın aldım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN