Milli Piyango bilet sorgulama: 9 Nisan 2020 Milli Piyango sonuçları 9 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu ve talihli numaralar belirlendi. 9 Nisan 2020 Milli Piyango büyük ikramiyesi Ankara iline çıktı. Büyük ikramiye 3 milyon sahibini buldu. İşte, 9 Nisan 2020 Milli Piyango sonuçları, MPİ sıralı tam liste...

Milli Piyango büyük ikramiye sahibini buldu. 9 Nisan Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, MPİ'nin Ankara Kızılay'daki binasında gerçekleştirildi. Milli Piyango çekiliş sonuçlarının ardından MPİ bilet sorgulama ekranı da aratılmaya başladı. Milli Piyango sıralı tam listeyi derledik...

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Milli Piyango çekilişi Perşembe günü 15.00 - 18.00'de yapıldı. 9 Nisan Milli Piyango talihlisi Ankara'dan çıktı ve 3 milyon sahibi oldu.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

9 Nisan Milli Piyango çekilişinde şansını deneyen vatandaşlar, MPİ'nin adresinden sorgulama yapabilecekler. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 09-04-2020 tarihini seçtikten sonra bilet numarası bölümünü, sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girdikten sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca "Tüm Liste" butonu ile 9 Nisan Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.

Biletinizi sorgulamak için tıklayınız...

9 NİSAN MPİ SIRALI TAM LİSTE

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

511176

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

109404

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

031565 043049 054065 066349 084732 119396

168341 242970 247693 271461 291193 324490

378373 379328 463855 521109 533489 533623

582781 585868

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

004620 033699 044031 048495 054984 084249

094651 116158 121682 127824 157345 166857

208479 210014 220275 223975 234276 243197

266284 273821 353332 365466 368653 369747

380182 388597 425415 430932 441788 451019

453071 461494 469884 475981 479872 484688

488142 494721 497072 498495 500548 501068

508963 532638 534207 547488 555080 569141

586718 593739

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

00813 03224 04474 06071 09642 15051

17191 18857 22391 28439 29255 29973

32364 36985 43175 45275 48831 49241

51598 58319 59364 59611 60216 63857

63866 63909 66761 71377 72243 77974

84618 85904 86240 89531 90211 90567

91200 93914 97488 99567

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0010 1365 1695 1986 2206 2232

2435 2824 2858 2949 3303 3378

3585 5579 5691 5877 6311 6348

6568 6576 6784 7088 7110 7413

7752 8394 8524 8555 8818 9910

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

073 094 143 181 218 226

228 451 503 506 564 627

684 778 784 789 797 804

822 910

Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

02 09 14 23 56 68

80

Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar

3 6

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

011176 111176 211176 311176 411176 501176

510176 511076 511106 511116 511126 511136

511146 511156 511166 511170 511171 511172

511173 511174 511175 511177 511178 511179

511186 511196 511276 511376 511476 511576

511676 511776 511876 511976 512176 513176

514176 515176 516176 517176 518176 519176

521176 531176 541176 551176 561176 571176

581176 591176