Milli Piyango bilet sorgulama: 9 Ağustos 2020 Milli Piyango sonuçları 9 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı ve talihli numaralar belli oldu. 9 Ağustos 2020 Milli Piyango büyük ikramiyesi isabet eden şanslı numara 290611 oldu. Büyük ikramiye 3 milyon sahibini buldu. İşte, 9 Ağustos 2020 Milli Piyango sonuçları, MPİ sıralı tam liste...

Milli Piyango büyük ikramiye sahibini buldu. 9 Ağustos Pazar günü noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, MPİ'nin Ankara Kızılay'daki binasında düzenlendi. Milli Piyango çekiliş sonuçlarının ardından MPİ bilet sorgulama ekranı da araştırılıyor. Milli Piyango sıralı tam listeyi derledik...

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Milli Piyango çekilişi Pazar günü yapıldı. 9 Ağustos Milli Piyango talihlileri İstanbul, Ankara ve KKTC'den çıktı ve 3 milyon kazananı oldular.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

9 Ağustos Milli Piyango çekilişinde şansını deneyen vatandaşlar, MPİ'nin adresinden sorgulama yapabilecekler. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 09-08-2020 tarihini seçtikten sonra bilet numarası bölümünü, sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girdikten sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca "Tüm Liste" butonu ile 9 Ağustos Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.

Biletinizi sorgulamak için tıklayınız...

9 AĞUSTOS MPİ SIRALI TAM LİSTE

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

290611

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

577355

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

175941 066764 435653 232939 170308 237125 141579 444508 103401 658568

241468 401311 641750 520323 523379 678015 641987 304951 060562 400086

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

623560 450793 232256 109101 531683 579930 120752 435003 204884 336929

056195 349533 669856 389183 259525 033461 192154 121676 151888 490374

277956 251626 068868 478073 142271 304495 353226 672882 559941 210384

332875 042085 196803 282911 435548 467814 400277 542071 534707 184544

306961 346474 244024 248143 064757 098747 373837 632053 139315 596846

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

99414 94031 74503 19923 91702 46864 66216 21112 09638 03086

05413 98976 46953 57195 54451 57072 80363 02806 95912 13596

29734 32664 57849 40336 70233 31997 49985 75378 83883 66352

90696 44638 73033 43434 92534 94955 39751 38865 90668 31817

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

3434 4661 8791 3113 5702 3046 5434 2209 0287 6951

5794 6347 8883 7007 3470 5012 8470 1214 0487 6886

2728 6915 2003 5397 1293 8329 9514 2630 5068 0518

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

225 466 875 964 457 661 720 841 120 824

567 000 836 922 627 255 252 700 646 979

Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

87 07 70 71 42 30 57

Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar

1 6

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

090611 190611 390611 490611 590611 690611 200611 210611 220611 230611

240611 250611 260611 270611 280611 291611 292611 293611 294611 295611

296611 297611 298611 299611 290011 290111 290211 290311 290411 290511

290711 290811 290911 290601 290621 290631 290641 290651 290661 290671

290681 290691 290610 290612 290613 290614 290615 290616 290617 290618