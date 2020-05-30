Milli Piyango bilet sorgulama: 29 Mayıs 2020 Milli Piyango çekilişi sonuçları
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Milli Piyango bilet sorgulama: 29 Mayıs 2020 Milli Piyango çekilişi sonuçları

29 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu ve talihli numaralar açıklandı. 29 Mayıs 2020 Milli Piyango büyük ikramiyesi Ankara ve İstanbul illerine çıktı. Büyük ikramiye 3 milyon sahibini buldu. İşte, 29 Mayıs 2020 Milli Piyango sonuçları, MPİ sıralı tam liste...

Milli Piyango bilet sorgulama: 29 Mayıs 2020 Milli Piyango çekilişi sonuçları
30.05.2020 08:33 | Son Güncelleme: 30.05.2020 08:36

Milli Piyango büyük ikramiye sahibini buldu. 29 Mayıs Cuma günü noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, MPİ'nin Ankara Kızılay'daki binasında 15.00 - 18.00'de gerçekleştirildi. Milli Piyango çekiliş sonuçlarının ardından MPİ bilet sorgulama ekranı da aratılmaya başladı. 29 Mayıs Milli Piyango talihlileri İstanbul ve Ankara'dan çıktı ve 3 milyon sahibi oldular. Milli Piyango sıralı tam listeyi derledik...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

29 Mayıs Milli Piyango çekilişinde şansını deneyen vatandaşlar, MPİ'nin adresinden sorgulama yapabilecekler. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 29-05-2020 tarihini seçtikten sonra bilet numarası bölümünü, sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girdikten sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca "Tüm Liste" butonu ile 29 Mayıs Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.

Biletinizi sorgulamak için tıklayınız...

29 NİSAN MPİ SIRALI TAM LİSTE

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

156482

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

297938

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

004252 052537 060381 070065 085659 096327

195998 244372 260734 268582 316749 332320

333135 348860 351801 362558 375716 492378

527037 544289

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

012184 037246 042280 053251 053816 060253

063402 086115 087446 097966 111277 117335

123510 164328 186664 188942 194860 196576

216004 224403 229550 248162 263251 266541

306909 307758 330591 337470 340295 366264

372488 375419 395048 396830 404898 423593

429872 434019 434974 442129 455253 456957

469732 472326 507458 513257 562991 577808

581918 582310

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

00385 02757 04137 13477 22768 27449

29322 30026 30920 31980 37134 38195

38695 41484 41991 43892 46585 47222

47602 54464 55523 57170 58418 62253

62527 63933 66834 66876 66986 68344

70178 71390 73233 76072 76297 76500

88450 89005 92315 96435

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0143 0154 0793 1055 1564 1966

2131 2998 3031 3269 3302 4135

4614 4718 4734 5268 5434 5806

6053 6466 6479 6616 7017 7145

7457 7561 8694 8980 9254 9765

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

137 185 200 229 269 272

341 373 416 456 462 544

625 667 693 747 772 825

891 901

Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

04 11 17 20 32 38

96

Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar

2 5

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

056482 106482 116482 126482 136482 146482

150482 151482 152482 153482 154482 155482

156082 156182 156282 156382 156402 156412

156422 156432 156442 156452 156462 156472

156480 156481 156483 156484 156485 156486

156487 156488 156489 156492 156582 156682

156782 156882 156982 157482 158482 159482

166482 176482 186482 196482 256482 356482

456482 556482

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