Milli judocular Portekiz'deki Grand Prix'e hava koşulları nedeniyle katılamayacak

Judo Kadın Milli Takımı, Portekiz'de 28-30 Ocak'ta yapılması planlanan Almada Grand Prix'e olumsuz hava koşulları nedeniyle katılamayacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, millilerin 2022 yılının ilk uluslararası organizasyonu olan Portekiz Grand Prix'sine ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle katılamayacağı belirtildi.

Milli takım kafilesinin bugün Portekiz'e gitmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan yoğun kar yağışı ve olumsuz kava koşullarının devam etmesi nedeniyle bugün Portekiz'e gitmesi gereken milli takım kafilemiz, Antalya'daki kamp yerinden İstanbul'a gidemedi. Bu gelişme sonucunda Uluslararası Judo Federasyonunun (IJF) 2022 maç takviminde yer alan ilk organizasyonda tatamiye çıkacak olan kadın milli judocularımız 48 kiloda Merve Azak ve 52 kiloda Buketnur Karabulut, Antalya'da devam eden kamp çalışmalarına devam edecek."