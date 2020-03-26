SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Milli güreşçilerden "Evde spor yap" çağrısı - Spor
Atakan Yüksel, Koronavirüs, Karadeniz, Spor

Milli güreşçilerden "Evde spor yap" çağrısı

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle iptallerin, ertelemelerin yaşandığı spor dünyasında, milli güreşçiler Süleyman Atlı, Atakan Yüksel ve Süleyman Karadeniz 'evde kal' çağrısında bulundu.

26.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:36
Milli güreşçilerden

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle iptallerin, ertelemelerin yaşandığı spor dünyasında, milli güreşçiler Süleyman Atlı, Atakan Yüksel ve Süleyman Karadeniz 'evde kal' çağrısında bulundu.

Milli güreşçi Süleyman Atlı, 2021'de yapılacak olimpiyatlara evde hazırlandığını belirterek, "Kısa bir süre önce dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ülkemizde de görülmektedir. Bu süreçte ben ve sporcu arkadaşlarım antrenmanlarımızı evimizde yapıyoruz. Bu salgının bilincinde olarak sizleri de evde kalmaya, evde spor yapmaya davet ediyorum. Hem kendi sağlığınız, hem de toplum sağlığı için evde kalın, sporla kalın diyorum. Koronavirüsü spor organizasyonlarına da etki etmiştir. Bu bağlamda 2020 Tokyo Olimpiyatları 2021 yılına ertelenmiştir. Her şeyin başı sağlık olduğundan dolayı umarım bu virüsü bütün dünya ve Türkiye olarak atlatırız. İnşallah 2021 Olimpiyatları'na en hazır şekilde giderek ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz" dedi.

ATAKAN YÜKSEL: LÜTFEN EVDE KALALIMKurallara uyulması vurgusu yapan milli güreşçi Atakan Yüksel, "Bilindiği gibi koronavirüs salgını ülkemizde görülmeye başladı ve tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. Bizler de bu şekilde devletimizin bize önerdiği şekilde lütfen evlerimizde kalalım, sağlıklı yarınlara hep birlikte koşalım" diye konuştu.SÜLEYMAN KARADENİZ: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYALIMMilli güreşçi Süleyman Karadeniz, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere uyulması çağrısı yaparak, "Dünya genelinde yayılan koronavirüs son zamanlarda ülkemizde görülmeye başlamıştır. Devletimiz ve Sağlık Bakanlığımız gerekli tedbirleri ve önlemleri almıştır. Bizlere de bazı tedbirler ve önlemler almak düşmektedir. Bu süreçte evimizde kalmalıyız ve zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmamaya özen göstermeliyiz. Evimizde kaldığımız sürece elimizde bulunan imkanlar dahilinde sporumuzu yapmalıyız. Bu zorlu süreci ülkece el ele verip atlatacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:  Süleyman Atlı'nın açıklamalarıAtakan Yüksel'in açıklamaları

Süleyman Karadeniz'in açıklamaları


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Şaşırtan görüntü! Ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar Spor
Şaşırtan görüntü! Ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar
Başkan, koronavirüsle mücadele için yaptığı hareketle alkış aldı Spor
Başkan, koronavirüsle mücadele için yaptığı hareketle alkış aldı
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama Spor
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
Efsane futbolcudan fenomen kızına gönderme: Bikinili poz paylaşmıyorum Spor
Efsane futbolcudan fenomen kızına gönderme: Bikinili poz paylaşmıyorum
Fidye için kaçırılan 2 futbolcu kurtarıldı Spor
Fidye için kaçırılan 2 futbolcu kurtarıldı
Emre Aşık'ın eski eşi, cezaevi firarisiyle yakalandı Spor
Emre Aşık'ın eski eşi, cezaevi firarisiyle yakalandı
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı
Barcelona sağlık ekibinden iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Barcelona sağlık ekibinden iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı
Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı
Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü
Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak
Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok
Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok
Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu
Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu
Zeynep Bastık'tan Pjanic açıklaması: Hacklenmiştir, engellemiş beni
Zeynep Bastık'tan Pjanic açıklaması: Hacklenmiştir, engellemiş beni
Koronavirüse yakalanan Christian Wood tamamen iyileşti
Koronavirüse yakalanan Christian Wood tamamen iyileşti
Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket! Otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti
Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket! Otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti
Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı
Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var
Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var
Saracchi'den koronavirüs itirafı: Ateşim çıktıktan sonra test yaptırdım, sonuç negatif çıkınca ruhum bedenime geri döndü
Saracchi'den koronavirüs itirafı: Ateşim çıktıktan sonra test yaptırdım, sonuç negatif çıkınca ruhum bedenime...
Menajer Haluk Canatar, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını söyledi
Menajer Haluk Canatar, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını söyledi
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Bize göre ligler bitmiştir
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Bize göre ligler bitmiştir
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı
Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım
Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım
Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu
Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Abdulhamit Gül Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Şener Serra Yılmaz Chloe Loughnan
Spor Falcao Sergen Yalçın Servet Yazıcı Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Mart İran Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Milli güreşçilerden "Evde spor yap" çağrısı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 18:30:29. #1.14#
title