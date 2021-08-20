Milli güreşçi Taha Akgül, Tokyo'da aldığı madalyanın önemine dikkati çekti Açıklaması
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Milli güreşçi Taha Akgül, Tokyo'da aldığı madalyanın önemine dikkati çekti Açıklaması

Milli güreşçi Taha Akgül, Tokyo'da aldığı madalyanın önemine dikkati çekti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil güreş 125 kiloda bronz madalya elde eden Taha Akgül, "İlk defa repesajdan gelerek olimpiyat madalyası aldım. Olimpiyat şampiyonu bir sporcu için bu kolay değil." dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil güreş 125 kiloda bronz madalya elde eden Taha Akgül, "İlk defa repesajdan gelerek olimpiyat madalyası aldım. Olimpiyat şampiyonu bir sporcu için bu kolay değil." dedi.

Taha Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokyo'da yaşadıklarını ve gelecek planlarını anlattı.

Yorgunluğu üzerlerinden yeni yeni atmaya başladıklarını aktaran Taha, "Ağır bir stresten çıktık. Müsabaka süresince 7-8 kilo verdim. Fazla zayıflamam da handikap oldu. Ülkemizin beklentisi her zaman altın madalyadır. Bu süreçte elimden geleni yaptım. Gönlüm rahat. Maalesef çeyrek final müsabakasında bana yakışmayan bir güreş yaptım. Rakibim de iyi hazırlanmış. Onun maçlarını da izledim tek tek ancak öne geçince handikap oldu. Ben kolay kolay geriye düşen bir sporcu değilim. Geriye düşme psikolojini iyi yönetemedim. Bronz madalya maçına çıktım ve çok şükür aldım." ifadelerini kullandı.

2016 Rio'da altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu olduğunu hatırlatan başarılı güreşçi, "Bu madalyanın şöyle bir önemi var, ilk defa repesajdan gelerek olimpiyat madalyası aldım. Olimpiyat şampiyonu bir sporcu için bu kolay değil. Psikolojisiniz bozuluyor, bir an önce müsabakaların bitmesini istiyorsunuz. Bu madalya açıkçası benim için altın madalya kadar değerli oldu ve tüm ülkemize armağan ettik. 2024'e az bir zaman var. Ara vermeden, hız kesmeden daha kontrollü şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

"1 ay sonra Dünya Şampiyonası var ve katılmayı düşünmüyorum"

Taha Akgül, olimpyiatlarda başarı için artık daha kontrollü davranmaları ve her turnuvaya katılmamaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz şampiyon sporcuların psikolojisi farklı oluyor. Her yerde altın madalya almak zorundasın. Bu yüzden bazı müsabakaları es geçmek gerekir. 1 ay sonra Dünya Şampiyonası var ve katılmayı düşünmüyorum. Daha hiç dinlenemedik. Senede 1-2 müsabaka yapmak lazım. Ağır sıklette Kübalı sporcu sadece olimpiyata gelip altın madalya alıyor. Biz neden bunu yapmayalım. 2024'e kadar en iyi şekilde hazırlanacağız."

"Stevenson bana, 'Sen gerçek bir efsanesin.' dedi"

Taha Akgül, çeyrek finalde kaybettiği 20 yaşındaki ABD'li Gable Dan Steveson'un kendisini idol gördüğünü müsabakadan sonra öğrendiğini anlattı.

2015'te ABD'de Las Vegas'ta dünya şampiyonu olan Taha, şöyle konuştu:

"ABD'li sporcu 2015'te tweet atmış, 'Taha gelmiş geçmiş en iyi ağır sıklet güreşçi. O güreşi bırakmadan onunla güreşmek istiyorum.' demiş. Dediğini yaptı. Spor da bunlar var. Kalktım tebrik ettim. Maç içinde 8-0 öne geçince bazı hareketler de yaptı ama gençliğine verdim. Sonuçta olimpiyat şampiyonu bir sporcuyu yendi. Hatta güreşten sonra mayomu istedi. Kabul ettim. Sporun güzel tarafı bunlar. Bana daha sonra Instagram'dan mesaj attı, 'Sen gerçek bir efsanesin.' diye. Ben de ona artık 'Sen de efsanesin' dedim."

ABD'li sporcunun altın madalyaya uzandığını da hatırlatan Taha, "Kendisiyle aramızda artık bir rekabet olacak gibi ama ABD'de farklı branşlara kayma olasılığı varmış. Oralara gitmezse 2024 Paris'te rakiplerimizden biri olur. Dünya Şampiyonası'nda o da yok ama çok yakın bir zamanda da kendisiyle güreşmek istiyorum. Tokyo'ya göre çok farklı bir maç olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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