Milli güreşçi Erkan Ergen Artvin'de coşkuyla karşılandı

Kuzey Makedonya'da devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya alan Erkan Ergen, memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesinde büyük coşkuyla karşılandı.

Kuzey Makedonya'da devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya alan Erkan Ergen, memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesinde büyük coşkuyla karşılandı.

Başkent Üsküp'te gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi 77 kiloda temsil eden Erkan Ergen, üçüncülük müsabakasında Belaruslu Mikita Kazakou'yu 7-2 mağlup ederek bronz madalya elde etti. Milli güreşçi memleketi Yusufeli'nde ailesi ve sevenleri tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Türk bayrakları eşliğinde uzun araç konvoyunun oluştuğu karşılamada mili güreşçi Erkan Ergen ve annesinin buluşması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Anne Cevahir Ergen yaptığı açıklamada, "Bugün burada oğlumun karşılama töreni var. Mutluyum gururluyum, Allah'ıma binlerce şükür ediyorum bugünleri bize yaşattığı için. Bugün buraya gelen, bizlere destek olan herkese ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, "Bu gururu bize yaşattığı için sporcumuza ve ailesine teşekkür sunuyorum. Son olarak Avrupa Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandırdığı için yürekten kutluyorum. Biz bakanlığımız olarak spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğiz. Yusufeli'nin var olan kültürüne değer katlığı için ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Davullu zurnalı horanlarla karşılanan mili güreşçi Erken Ergen'e, daha sonra belediye ziyareti sırasında Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye edildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı