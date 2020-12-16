Milli güreşçi Elif Yanık, Dünya Kupası'nda bronz madalya maçını kaybetti
16.12.2020 21:11 | Son Güncelleme: 16.12.2020 21:11
Kadınlar 59 kiloda milli güreşçi Elif Yanık, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya maçında Ukraynalı rakibi Kateryna Zelenykh'ye yenildi.
Kadınlar 59 kiloda milli güreşçi Elif Yanık, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya maçında Ukraynalı rakibi Kateryna Zelenykh'ye yenildi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 59 kiloda mindere çıkan Elif Yanık, bronz madalya maçında Ukraynalı rakibi Zelenykh'yle karşılaştı.
Rakibine 10-0 yenilen milli güreşçi turnuvayı madalya alamadan tamamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki