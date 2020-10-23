Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ülper Şehit Ümit Kılıç Yatılı Bölge Okulu'nu ziyaret etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜM Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrenciler ile sohbet etmesi GİRESUN - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'da Ülper Şehit Ümit Kılıç Yatılı Bölge Okulu'nu ziyaret etti.