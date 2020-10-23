Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ülper Şehit Ümit Kılıç Yatılı Bölge Okulu'nu ziyaret etti
23.10.2020 12:40 | Son Güncelleme: 23.10.2020 12:45
GÖRÜNTÜ DÖKÜM Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrenciler ile sohbet etmesi GİRESUN - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'da Ülper Şehit Ümit Kılıç Yatılı Bölge Okulu'nu ziyaret etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜM
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrenciler ile sohbet etmesi GİRESUN - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'da Ülper Şehit Ümit Kılıç Yatılı Bölge Okulu'nu ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak