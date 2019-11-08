Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan otizmli çocuklara saldırıya yönelik açıklama

08.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:40

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bütün ailelerimiz müsterih olsunlar. Hiçbir çocuğumuzun eğitim hakkından mahrum kalmasına ve ayrımcılığa maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Çünkü bu insanlığın temel vazifesi olarak çok ayrı bir önem taşıyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen "Eğitim ve Yerel Yönetimler" çalıştayına katıldı. Çalıştay kapsamında açılış konuşmalarını gerçekleştiren Bakan Selçuk, Aksaray merkez Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocukların eğitim gördüğü sınıflara yönelik protesto gösterilerini değerlendirdi. Durumun takipçisi olduğunu belirten Selçuk, sergilenen davranışın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı TBB "Eğitim ve Yerel Yönetimler" çalıştayının sonuçlarının işlevsel olacağını aktardı. Selçuk, "Dünyadaki yönetim sistemlerine baktığımızda yerel yönetimlerle eğitim arasındaki münasebetin doğrudan kurulduğunu ve eğitimin tek sorumlusunun yerel yönetimler olduğunu görüyoruz. Bugün bu sorumluluğu size bırakma konusunda temennimiz olmayacak hukuki alt yapı nedeniyle ama bu yolculuğu birlikte yürüttüğümüzün farkındayız. Bu yolculukta sizinle olan temasımızın önümüzdeki belediyeler yasası hazırlığının olduğu süreçte çok daha önemli olduğunu vurgulamak isterim. Burada eğitim meselemizi yerel yönetimlerle ilişkilendirerek çalıştay düzenliyor olmak son derece işlevsel sonuçlara yol açacak" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Aksaray'da otizmli öğrencilere yönelik çirkin saldırının üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın konunun takipçisi olduğunu vurgulayarak söz konusu okuldaki yöneticinin soruşturmanın selameti açısından açığa alındığını belirtti. Selçuk, "Aksaray'daki hadise ve otizmli çocukların eğitimine dair birkaç küçük notu aktarmak istiyorum. Okulun yöneticisi soruşturmanın selameti açısından açığa alındı ve soruşturmayla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Kamuoyunun gündemine gelmeden, basında yer almadan tedbirleri almış ve girişimlerimizi başlatmıştık. Okulla ilgili ve okul yönetimiyle ilgili yazıların bulunduğu bölgenin düzenlenmesiyle ilgili tedbirlerimizi almıştık. Konunun bütün boyutlarıyla açığa kavuşabilmesi için Ankara'dan bir müfettiş grubunu da göndererek soruşturma sürecini başlattık. Bütün ailelerimiz müsterih olsunlar. Hiçbir çocuğumuzun eğitim hakkından mahrum kalmasına ve ayrımcılığa maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Çünkü bu insanlığın temel vazifesi olarak çok ayrı bir önem taşıyor" şeklinde konuştu.

"KAMUOYUNA AÇIKLAYACAĞIMIZ YENİ ÇALIŞMA VE PROJELERİMİZ VAR"

Otizmli çocukların eğitim konusunda yaşadığı sıkıntıların farkında olduğunu söyleyen Selçuk, bu sorunların çözümü için bakanlık olarak hassasiyetle çalışıldığını bildirdi. Çalışmaların tümünün başında olduğunun altını çizen Selçuk, "Otizmli evlatlarımızın eğitimde yaşadığı bazı sıkıntılar var. Bununla ilgili ulusal ve uluslararası seviyede çok büyük çalışmalar yapıyoruz ve bu çalışmaları yaparken Türkiye'nin ve bölgelerin hassasiyetlerini izliyoruz. Kendi bilim alanım itibariyle de bu konularda neler yapıldığını ve neler yapılması gerektiğini çok daha büyük bir hassasiyetle takip ediyorum. Bu sorunların çözümü için bakanlığımızdaki süreçlerin tümüne liderlik etmeye çalışıyorum. Bu konuda kamuoyuna açıklayacağımız yeni çalışma ve projelerimiz var. Akranlarıyla birlikte aynı sınıfta kaynaştırma olarak eğitimlerine devam eden otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarımızın destek alabilmesi için 'Kolaylaştırıcı Kişi' anlamında yeni bir çalışmanın önünü de açmaya çalışıyoruz. Bunun teknik detaylarını da kamuoyuyla paylaşacağız. Önümüzdeki günlerde tanıtımını yapacağımız bütünleştirici eğitim için özel eğitim hizmetlerinin kalitesini artırılması operasyonu kapsamında 6 milyon Euro'luk yeni bir projenin de başlayışını paylaşacağız. Fiziksel kapasiteyle program ve yeterlilik geliştirmeye dönük birçok başlığımız var ama bu ayrıntılara girmeyeceğim. En önemsediğimiz başlıklardan biri de toplumun bilinçlendirilmesi bu konudaki farkındalığın oluşturulmasıdır. Politik olarak artık kaynaştırmadan bütünleştirmeye ve kapsayıcı eğitime doğru bir geçiş içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Özel eğitimde bütünleştirme ve kapsayıcı eğitim politikası çerçevesinde çalışmaların hız kazandığı bir dönemde bulunuyoruz. Bakanlık olarak bu konudaki projelerimizi standartları yükselterek devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta destek eğitim odasının sayısını yüzde 150 artırdığımızı ve bunun devam edeceğini paylaşmıştık. Kısa dönem içerisinde çocuklarımızın derslerine giren öğretmenlerimizin yeterliliklerini artırmak amacıyla; otizm, öğrenme güçlüğü, dil, konuşma ve özel yetenek alanında toplamda bin öğretmenimizin eğitimini tamamlamıştık. Bu arkadaşlarımız şimdi sahada diğer öğretmen arkadaşlarımızın eğitimleriyle ilgili vazifelerini sürdürüyorlar. Sadece rehberlik uzmanlarının değil tüm öğretmenlerimizin otizm spektrum bozukluğu konusunda daha fazla bilgiye sahip olması çabalarımız devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak konuyu takip ediyoruz" diye konuştu.

Çalıştaya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanı sıra TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yerel Yönetimler Politikaları Kurulu üyeleri, belediye başkanları, MEB personeli, akademisyenler, kamu kurumları ve STK temsilcileri katıldı.

(Emin Kuvat - Nurullah Geylani/İHA)

Kaynak: İHA