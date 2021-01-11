KIRKLARELİ - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: "Mesleki eğitime kaydolan öğrencisi sayısı yüzde 63 arttı"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Türkiye'nin her yerinde sektör ile işbirliği yapma süreçlerinde hiçbir zorlama olmadan mesleki eğitime kaydolan öğrencisi sayısı yüzde 63 arttı" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Türkiye'nin her yerinde sektör ile işbirliği yapma süreçlerinde hiçbir zorlama olmadan mesleki eğitime kaydolan öğrencisi sayısı yüzde 63 arttı" dedi.

Bakan Yardımcısı Özer, Vali Osman Bilgin ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile Lüleburgaz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu.

Okul binasını gezerek bilgi alan Özer, okullarda 5 ile 10 yılık eğitim ve yatırım planları hazırlanması gerektiğini söyledi.

Bakanlık olarak özellikle laboratuvar çalışmalarını önemsediklerini ifade eden Özer, bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Mesleki eğitimin kalitesini arttırmak için yatırımlar yapıldığını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Tek istediğimiz öğrenci sayısı artsın, öğrenci istihdam ilişkisi artsın gerçekten doğal bir şekilde zorlamadan öğrencileri mesleki eğitime doğru kaydıralım. Türkiye'nin her yerinde sektör ile işbirliği yapma süreçlerinde hiçbir zorlama olmadan mesleki eğitime kaydolan öğrencisi sayısı yüzde 63 arttı. Neden? Yatırım yapıldıkça, öğrenim kalitesi arttıkça, istihdam kapasitesi arttıkça mesleki teknik eğitime yönelim de artıyor."

Mesleki eğitim kurumlarında eğitim öğretimin, sanayi ile birlikte yapılması gerektiğini dile getiren Özer, "Onun için bizim görevimiz meslek eğitimi çevresindeki sanayiyle, endüstriyle, iş dünyasıyla eşleştirmek. Bu konuda her türlü çalışmayı destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin, Özer'e hediye takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran