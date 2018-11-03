Milletvekillerinden Kaymakam Evlice'ye Hayırlı Olsun Ziyareti

Yenice'de STK ve Yeniceliler Dernek başkanları tarafından organize edilen "Yenice Değerleri Buluşuyor" kahvaltısı için Yenice'ye gelen AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy, son kaymakamlar kararnamesi ile Yenice Kaymakamlığına atanan ve göreve başlayan Kaymakam Muhammed Evlice'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy beraberindeki AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ile birlikte Kaymakam Muhammed Evlice'yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Milletvekilleri ve partilileri makamında kabul eden Kaymakam Muhammed Evlice, Yenice'ye hizmet etmeye geldiğini belirterek Milletvekillerine ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KARABÜK