Milletvekili Yılmaz ve İl Başkanı Ercik Model Fabrikayı inceledi
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Milletvekili Yılmaz ve İl Başkanı Ercik Model Fabrikayı inceledi

05.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:42
Milletvekili Yılmaz ve İl Başkanı Ercik Model Fabrikayı inceledi

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölges'nde (MTOSB) hizmet veren Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölges'nde (MTOSB) hizmet veren Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, MTOSB, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde hayata geçirilen Model Fabrika ve İnovasyon Merkezini ziyaret eden Milletvekili Yılmaz ve İl Başkanı Ercik, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Yönetim Kurulu Üyesi Seyfetullah Işık, Denetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, Bölge Müdürü Halil Yılmaz ve fabrika yetkililerinden işleyiş hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Tekli, "Bölgede yaptığımız çalışmaların sonuncusu Model Fabrikamız. Hem Bakanımız Lütfi Elvan hem de Sanayi Bakanlığımızın destekleri ile Mersinli sanayicilerimize böyle bir eğitim merkezi kazandırdık. Sanayicilerimiz burada aldıkları eğitimler ile çok ciddi kazanımlar elde edecekler. Model Fabrikamız sanayicilerimizden de büyük ilgi görüyor" dedi.

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ise "AR-GE, verimlilik ve geri dönüşüme verdiği önem ve destekten dolayı OSB Başkanımız Sabri Tekli'ye ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Milletvekili Yılmaz ve İl Başkanı Ercik Model Fabrikayı inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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