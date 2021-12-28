Milletvekili Tüfenkci muhtarlarla bir araya geldi

MALATYA (AA) - Ak Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, mahallelerin muhtarları ile bir araya geldi.

Tüfenkci'nin iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet, Atatürk ve Gazi mahallelerinin muhtarları ile buluşan Tüfenkci, Kovid-19 salgını ile birlikte dünya ticaretinin küçüldüğünü ifade ederek, bunun Türkiye'ye de yansıdığını anlattı.

Kur üzerinden Türkiye'ye finansal oyunlar oynandığını gördüklerini kaydeden Tüfenkci, "Döviz üzerinden oynanan oyunlar hükümetimizin almış olduğu tedbirlerle engellenmiş oldu. Şimdi fiyatları aşağı çekmenin mücadelesini veriyoruz. İnşallah en kısa sürede fiyatlar da düşmeye başlayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Onun için asgari ücreti 4 bin 250 liraya çıkardık. Üzerindeki vergi yüklerini kaldırdık. Bütün çalışanlar için o miktara kadar bütün vergiler kaldırıldı. Aynı zamanda emeklimizi de memurumuzu da ezdirmeyeceğiz. Vatandaşımızın satın alma gücünü yükseltmemiz lazım. AK Parti iktidarları olarak bugüne kadar Türkiye'yi her alanda en az dört katı büyüttük. Bundan geriye dönüş olamaz." ifadesini kullandı.

Tüfenkci, Malatya'ya yaptıkları bazı yatırım ve hizmetler hakkında da bilgi verdi.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri

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