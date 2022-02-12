Milletvekili Öztürk: "Cumhurbaşkanımıza liman ihtiyacını anlattım"

GİRESUN (İHA) - AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, deposu olmayan bir yük limanının işletilmesinin mümkün olmayacağından limanın kapanma ihtimalinin ortaya çıktığını belirterek, "Cumhurbaşkanımıza, '2017 yılında yeni bir firmanın limanı devralıp işletmeye başlamasıyla Giresun ekonomisine, hemşerilerimize, istihdam, ekonomik katkılar yaptığını' arz ettim" dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, son günlerde yoğun tartışmalara konu olan Giresun Limanı hakkında açıklamalarda bulundu. Deposu olmayan bir yük limanının işletilmesinin mümkün olmayacağından limanın kapanma ihtimalinin ortaya çıktığını ve burada çalışanların işlerini kaybetme korkusu yaşadığını dile getiren AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, tartışmaktan çok çözüm konusunda desteğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

AK Parti Milletvekili Öztürk yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda Giresun Limanı ile ile ilgili yoğun tartışmalar yaşanmaktadır. Bu tartışmalar, şehrin enerjisini tüketmekte, limanda çalışan insanlara işlerini kaybetme korkusu yaşatmakta ve Giresun olarak ortak hedefler doğrultusunda çalışma motivasyonumuzu bozmaktadır. Bu sorunlar aşılarak Giresun Limanının çalışması şehrin büyük çoğunluğunun istediği bir şeydir. AK Parti iktidarının 20 yıllık süreci içerisinde Giresun olarak en büyük eksikliklerimizden bir tanesi Giresun Limanının aktif çalışmaması, şehir ekonomisine katkı sağlamamasıydı. Çünkü liman geçmiş koalisyonlar zamanında özelleştirilmiş, bu özelleştirmeden sonra alan firma limanı sadece boş olarak elinde tutmuş, arada kömür gemileri gelip gitmiştir. Bu durumdan da aklı başında her bir Giresunlu hemşerimiz şikayet etmiştir. 2017 yılında limanı şu anki liman işletmeci devraldıktan sonra limanı aktif olarak işletmeye başlamış, şehir ekonomisine istihdam sağlayarak doğrudan ve dolaylı yollarla yüzlerce işçiye, nakliyeciye, sanayi esnafına, fırıncısına, lokantacısına, otelcisine ve daha birçok hemşerimize katkı sağlamıştır" şeklinde konuştu.

Milletvekili Öztürk: "Cumhurbaşkanımıza liman ihtiyacını anlattım"

Liman depoları için yer gösterilmeden yıkıma başlandığı için limanın kapatılmasının gündeme geldiğini de ifade eden Milletvekili Öztürk, "Yük limanları için bir ihtiyaç olan depo ve siloların şehrin manzarasını, görüntüsünü bozduğu gerekçesiyle bazı kesimler üzerinden tartışmalar ortaya çıkmıştır. İlgili firma da bunları kaldırıp başka bir yere taşınması konusunda hem belediye, hem bakanlık nezdinde kendilerine uygun yer gösterilmesini talep etmiştir. Ancak, uygun yer konusunda bir çözüm bulunamadığı için depoların ikisi yıkılıp çözüm sonuçsuz kaldı. Şu anda da ilgili firma yıkıma başlamıştır. Bu durumda deposu olmayan bir yük limanının işletilmesi mümkün olmayacağından limanın kapanma ihtimali ortaya çıkmıştır. İşte ortaya çıkan bu sıkıntılı durum karşısında hemşerilerimizin bu duygu ve düşüncelerini geçtiğimiz hafta yapılan kahvaltılı istişare toplantısında Cumhurbaşkanımıza, '2017 yılında yeni bir firmanın limanı devralıp işletmeye başlamasıyla Giresun ekonomisine, hemşerilerimize, istihdam, ekonomik katkılar yaptığını' arz ettim. Cumhurbaşkanımızda bana teşekkür etti. Limanda çalışan işçilerimiz ve limanın öneminin farkında olan tüm hemşerilerimiz gibi biz de limanın kapatılmasını istemiyoruz. Evet, şehrimizin silueti korunsun, manzaramız güzel olsun, çevremiz güzel olsun, vatandaşlarımızın hassasiyetleri dikkate alınsın ama limanımız mutlaka çalışsın. Çünkü son 60-70 yıl içerisinde Giresun'umuza yapılan en önemli yatırımlardan SEKA'mız kapandı, limanımız kapanmasın. Şehir olarak tüm aktörler, iktidar-muhalefet bir araya gelerek liman işletmecisine depoları yapabileceği uygun bir yer gösterip, limanın işlevini devam ettirmesine imkan sağlamalıyız. Yoksa komşu illerin limanları çalışıp şehirlerine katkı sağlarken, biz atalarımızın atmış yıllık bir emeği olan limanı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden tüm Giresun'un tartışmaktan çok çözüm konusunda birbirine destek olmaya ihtiyacı vardır" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi