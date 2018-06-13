Milletvekili Köktaş: "Aziz Milletimiz Eski Türkiye'yi Çok İyi Biliyor"

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "Aziz milletimiz AK Parti iktidarından önceki yolsuzlukların, yoksullukların, yasakların olduğu Türkiye'yi çok iyi biliyor. Meydanlarda ülkemizin o günlere dönmesini isteyenlere cevap 24 Haziran'da milletimiz sandıkta verecektir" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Tekkeköy ve İlkadım ilçelerinde bir dizi programlar gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi. Tekkeköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret ederek firma sahipleri ve çalışanları ile bir araya gelen Milletvekili Köktaş, iftar programında ise Kahyalı Mahallesi sakinlerinin misafiri oldu.

Tekkeköy ve İlkadım ilçelerinde esnaf ziyareti yapan Milletvekili Köktaş, 24 Haziran'a kısa bir zaman kaldığını, İlçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak kapı-kapı dolaştıklarını, milletimizden Türkiye'nin güveni, huzuru ve istikrarı için dua ve destek istediklerini söyledi.

Özellikle gençlere eski ve yeni Türkiye'yi anlattıklarını dile getiren Milletvekili Köktaş, "Çünkü genç kardeşlerimiz eski Türkiye'yi bilmiyorlar. Kuyrukları, yoklukları, yolsuzlukları, yasakları bilmiyorlar lütfen bunları anlatalım. Bakın AK Parti iktidara gelip görevi devraldığında IMF'e borç 23,5 milyar dolardı. 2013'te bu borç sıfırlandı. Hatta borç verir hale geldik. Merkez Bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı, bugün 110 milyar dolar. AK Parti'nin kadroları çalışıyor, ülkemiz için, milletimiz için, hedeflerimiz için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Hatırlayın, kitap bulamazdık, bugün okullar açılırken sıraların üzerine kitaplar koyuluyor. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Samsunumuza da ikinci devlet üniversitesi kuruluyor, hayırlı olsun. Aynı şekilde derslik sayıları, sınıflarda 75 - 80 kişilik sınıflar vardı. Kara tahtalar, sıralar vardı. Bugün ise bütçe de en büyük payı eğitime veriyoruz. Bilgisayarlar, akılla tahtalarla çocuklarımız geleceğe hazırlanıyor. 79 senede bu ülkede 6 bin 100 kilometre yol yapıldı. 16 yıllık iktidarımızda buna yaklaşık 20 bin kilometre yol ilave ettik. Şimdi muhalefet meydanlarda ne diyor. Yıkarım, satarım, durdururum diyor. AK Parti iktidarın 16 yılda yaptıklarını 16 günde yıkar, satarlar bunlar. AK Parti iktidarından önceki Türkiye'yi milletimiz çok iyi biliyor. Şimdi çıkmışlar konuşuyorlar. Biz ne diyoruz, onlar konuşur AK Parti yapar" diye konuştu. - SAMSUN