Milletvekili Koçer'den GSO'ya ziyaret

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'yi ziyaret eden Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, kent sanayisi, üretim ve ihracatta yaşanan sorunlar hakkında bilgi alarak, sorunların çözümü için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'yi ziyaret eden Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, kent sanayisi, üretim ve ihracatta yaşanan sorunlar hakkında bilgi alarak, sorunların çözümü için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası ile her zaman iş birliği içerisinde olduklarını dile getiren Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, bu kapsamda GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti. Sanayi, üretim, ihracat ve Gaziantep ekonomisinin içinde bulunduğu ekonomik süreç hakkında istişarelerde bulunduklarını dile getiren Nejat Koçer, "Sanayicilerimizin yaşadığı sorunları Başkanımız Adnan Ünverdi raporlar halinde bize ilettiler. Notlarımızı aldık ve başlıklar halinde hepsinin takibini gerçekleştireceğiz. Gaziantep Sanayi Odası ile iş birliğimiz geçmişten buyana çözüm odaklı olarak devam ediyor. Bu çerçevede tüm meslek kuruluşlarımızla şehrimizin sorunları için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer'in yaşanan sorunların çözümü noktasında her zaman yanlarında olduğunu ve bugün de hazırladıkları raporu kendileri ile paylaştıklarını belirtti.

Pademinin zorlu koşullarında, Gaziantep'in sanayi ve ihracatta iyi bir imtihan vermesine rağmen, uluslararası ticarette yaşanan aksaklıklar, ülkelerin korumacı politikaları, piyasalardaki dalgalanmalar, finansmana ulaşım ve maliyetler, hammadde tedariki ve fiyat artışları, konteyner ve deniz taşımacılığı konularında yaşanan sorunların iş çevrelerini olumsuz etkilediğini aktaran Ünverdi, "Tüm dünyada zorlu süreç maalesef devam ediyor. Hepimizin temel beklentisi ise pandeminin gündemden tamamen çıkması ve geleceğimizin öngörülebilir hale gelmesi. Pandeminin sağlığımız başta olmak üzere ekonomi üzerindeki etkileri sürüyor. Sanayi Odası olarak bizler de pandeminin etkilerini azaltabilmek için sanayicilerimizle sürekli görüşmeler yapıyor, tüm sektörlerin sorunlarını birebir dinliyor ve rapor haline getiriyoruz. Bugün de Milletvekilimiz Nejat Koçer'e sahada edindiğimiz bilgiler, ortak meclis toplantıları ve meslek komite toplantılarımızdan çıkan sonuçlar neticesinde hazırladığımız raporu sunma imkanı bulduk. Son dönemde özellikle meslek komite toplantılarımızda çokça dile getirilen plastik sektörünün hammadde konusunda yaşadığı problemleri, çocuk bezi üreticilerimizin KDV oranları ile ilgili beklentilerini, tüm sektörlerimizle ilgili sorunları kendileriyle paylaştık. Sanayi, ihracat ve ticaretimiz hakkında istişarelerde bulunarak iş dünyası olarak kamudan beklentilerimizi kendilerine ilettik. Şehrimiz adına çözüm odaklı çalışmaları ve nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı