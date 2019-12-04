Milletvekili Çilez'den madencilere ziyaret

04.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:28

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Maden İşletmesini ziyaret etti.

Türkiye Maden-İş Sendikası Yeni Çeltek Şube Başkanı Cemil Güven'den faaliyetleri hakkında bilgi alan Çilez, madencilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Çilez, ziyarette yaptığı konuşmada, tüm madencilerinin günlerini kutlayarak, maden şehitlerine Allah'tan rahmet diledi.

Dünyanın en zor mesleklerinden birinin madencilik olduğunu dile getiren Çilez, "Ülkelerin kalkınması için yer altı zenginliklerin çıkartılarak ülke ekonomisine kazandırılmasının gerekiyor. Bunun gerçekleştirilmesi için de madenciler yerin yüzlerce metre altında ve zor şartlarda alın teri döküyor, nihayetinde madencilerin ülke ve millet menfaatine sorumluluğu ağır bir mesleği icra ediyor. Bu nedenle madencinin alın teri ve iş emeğin kutsaldır." dedi.

Kaynak: AA