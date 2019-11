Milletvekili Aydemir: 'Onlara acı veren, bize lezzet veriyor'

13.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:01

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye'nin son 17 yılda kutlu bir diriliş yaşadığına işaret ederek, Sağlık, İçişleri ve Maliye alanlarındaki tarihi gelişmeleri 'bize acı veriyor' diye nitelendirenlere, 'Onlara acı veren bize lezzet veriyor. ' karşılığını verdi.



ELEŞTİRİLERE SERT CEVAP



AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir Sağlık Bakanlığı 2020 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu etabındaki konuşmasında muhalefetin eleştirilerine sert tepki verdi. HDP Milletvekili Garo Paylan'ın ifadelerine tepki gösteren Milletvekili Aydemir, 'Sağlık Bakanlığı hizmetlerinin zirveyi ifade ettiğini Garo Bey'in konuşmasından sonra çok daha lezzetle fark ettim. Niye? Garo Bey öyle bir noktaya geldi ki Sağlık Bakanlığına dönük tenkit getiremedi de İçişleri Bakanımıza, Maliye Bakanımıza



"Bize acı veriyorlar." diye birtakım şeyler söyledi. Oysa arkadaşlar, ona acı veren bize müthiş lezzet veriyor. ' dedi.



AYDEMİR'DEN ALBAYRAK VE SOYLU'YA ÖVGÜ



Milletvekili Aydemir, Hazine ve Maliye ile içişleri Bakanlığına yönelik eleştirilere, ' Bakın ben şunu söyleyeyim: Süleyman Soylu ismi geçtiğinde ilaç tesiri yapıyor bizde, samimi söylüyorum. Birisi dağdaki imansızları yok ediyor, öbürü de iktisadi olarak bize yönelenleri gereken dersi verdi yok etti. Onun için rahatsız olmayın. ' karşılığını verdi.



AYDEMİR'DEN ERZURUM ÖRNEKLEMESİ: 'ALLAH HAYINA MAL VERMEZ'



Sağlıkta 17 yıllık süreçte hayata geçirilen reform ve Sağlıkta Dönüşüm çalışmalarının küresel bir gıpta ile karşılandığına işaret eden Milletvekili Aydemir, Bakan Fahrettin Koca'nın göreve geldiği günden itibaren büyük ve önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Milletvekili Aydemir, 'Değerli Bakanım, çok güzel işler yapıyorsunuz. Hakikaten kadronuz yaptıklarıyla muhalefette de böyle bir kıskanma, bir gıpta hali oluşturmuş, onu biliyorum ben. Yerel kavramlarla ara ara konuşmak lazım. Yani evet ben şimdi bir yerel kavram kullanacağım ama yanlış anlaşılmasın. "Hain" ayrı bir şey "hayın" ayrı bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar, bizim Erzurum'da dadaşlar şöyle bir şey söyler: "Allah hayına mal vermez." Ne yapmak lazım? Gıptayla yaklaşıp öğrenmek lazım. Neler yapmışız? On yedi yılda şu sağlıkta ne tür reformlar yapmışız ki bu noktalar gelmişiz dünya bize özeniyor. ' dedi.



"HER DEM YENİDEN DOĞARIZ. BİZDEN KİM USANASI."



Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere son 5 yılda Plan ve Bütçe Komisyonunda tespit, öneri ve öngörülerini paylaştığını, Erzurum'la ilgili beklentileri dillendirdiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, 'Sağlık Bakanlığına dönük bundan önce 5 bütçede tespitlerim oldu, aktarımlarım oldu. On beş yıl özel hastane işletmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum arkadaşlar. Sadece burada değil, Sağlık Bakanlığı bütçesi değil, hangi bakanlığın bütçesi olursa olsun hakikaten yüreğimde bir özel genişleme, ferahlama oluyor? Niye? Çünkü her seferinde yeni şeyler söylüyorlar. O yüzdendir ki "Her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası." diyor ya bir mütefekkirimiz. ' vurgusunda bulundu.



TÜSEB'E 6. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI TEŞEKKÜRÜ



Sağlık Bakanlığı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı(TÜSEB) çalışmalarını gururla karşıladıklarını bildiren Milletvekili Aydemir, Bakan Koca ve onun şahsında TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinlioğlu ve Erzurumlu Bilim insanı TÜSEB Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez'e ve Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'ye teşekkür etti.



ALPMEŞE, MARDİNLİOĞLU VE TÜRKEZ'E TEŞEKKÜR



Milletvekili Aydemir, ' Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınız var ya oraya hakikaten, münhasıran, özellikle -altını çizerek- şükranlarımı ifade ediyorum. 6'ncı Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nı o kurum vasıtasıyla yaptınız ve hakikaten küresel ölçekte çok özel bir not düştünüz. Bundan dolayı buranın Başkanı Adil Mardinoğlu hocamıza teşekkür ediyorum. Ben şu zeminde, Plan ve Bütçe Komisyonu zemininde başka bakanlıkların bütçesi görüşülürken önceki yıllarda o ismi özellikle altını çizerek terennüm etmiştim, not düşmüştüm- Profesör Hasan Türkez, bor üzerine çok özel çalışmaları olmuştu, Türkiye'nin ondan istifade etmesi gerekiyordu. Siz tabii insan yönetmeyi, para yönetmeyi çok iyi bildiğiniz için nerede velut bir sima var oraya yöneliyorsunuz. O arkadaşımızı değerlendirdiniz, ona da teşekkür ediyorum. Bakan Yardımcımız Sayın Emine Alp Meşe hanımefendiye ve tabii sizin şahsınızda bütün heyete teşekkür ediyorum. 'dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA