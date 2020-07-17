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Milletvekili Arvas: "KOSGEB desteğiyle işletme sahibi olabilirsiniz"

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 2003-2020 AK Parti döneminde KOSGEB Van Müdürlüğü veri tabanında 14 bin 357 KOBİ ve girişimciye 574 milyon 748 bin 387 Türk Lirası tutarında destek sağlandığını söyledi.

Milletvekili Arvas:
17.07.2020 12:51 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:54

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 2003-2020 AK Parti döneminde KOSGEB Van Müdürlüğü veri tabanında 14 bin 357 KOBİ ve girişimciye 574 milyon 748 bin 387 Türk Lirası tutarında destek sağlandığını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) kendi işletmesini kurmak, ticaret yapmak, yeni bir iş koluna atılmak isteyen kişilere ekonomik ve eğitsel yönden destek veren bir kamu kuruluşu olduğunu hatırlatarak, "Ülkemizde 1990 yılından itibaren faaliyet gösteren KOSGEB'in amacı; girişimciliği desteklemek, sermaye desteği sağlamak, eğitim olanakları sunmak ve KOBİ'lerin büyüyerek ekonomik kalkınmaya katkısını arttırmaktır. Küçük ve Orta Boy Ölçekli İşletmeler (KOBİ), oluşturdukları katma değer itibariyle genel ekonomide katalizör görevi yapmaktadır. Üretim, pazarlama, ihracat ve istihdama sağladığı katkı tartışmasız çok ciddi boyutlara ulaşmış, ekonomi yönetimlerinin vazgeçemediği bir kesim olmuştur. KOBİ'lerin ekonomide çok önemli bir yeri bulunmasına rağmen; verimlilik, kurumsallaşma, markalaşma, üretim, pazarlama ve finansman alanlarında ciddi problemlerle karşılaşmaktadırlar. AK Parti hükümetlerimiz döneminde orta ölçekli işletmelerin bu tür problemleri çözmek için KOSGEB yeniden yapılandırılmış ve destekler çeşitlendirilerek arttırılmıştır" dedi.

2003-2020 AK Parti döneminde KOSGEB Van Müdürlüğü veri tabanında 14 bin 357 KOBİ ve girişimciye 574 milyon 748 bin 387 Türk Lirası tutarında destek sağlandığını ifade eden Arvas, "Uygulamalı girişimcilik eğitimleri ile 29 bin 930 adaya sertifika verilmiş olup, bin 427 girişimcinin kendi işini kurması sağlanmıştır. KOSGEB Van Müdürlüğü 2020 yılı ilk altı aylık dönemde toplam 13 milyon 77 bin 834 TL destek ödemesi yapmıştır. Genel Destek Programı 503 bin 576 TL, İş Geliştirme Destek Programı 1 milyon 285 bin 965 TL, KOBİ-GEL KOBİ Gelişim Destek Programı 344 bin 943 TL, ARGE İnovasyon Destek Programı 1 milyon 6 bin 475 TL, Yeni Girişim Destek Programı 1 milyon 603 bin 943 TL, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı 4 milyon 90 bin 929 TL, Kredi Faizi Desteği Kapsamında kullandırılan kredi tutarı ise 4 milyon 242 bin TL'dir. KOSGEB desteği ile Van'da 2020 yılının ilk altı ayında 156 yeni girişimci kendi işini kurmuştur. Yeni bir işe atılmak isteyen kişilerin büyük çoğunluğunun sermaye desteğine ihtiyacı vardır. Söz konusu durumda devlet tarafından girişimcilere destek veriliyor. Girişimcilerin projeleri birçok kurum tarafından hibeler veya düşük faizli kredilerle desteklenmektedir. KOSGEB de düzenlediği sertifikalı eğitim programları ile bu konuda kolaylık sağlayan kurumlardan biridir. Bu yönde yapılan bütün destek ve teşviklerin amacı ekonomik kalkınmanın nüfusun tabanına yayılmasını sağlamak ve istihdam oluşturmaktır. KOSGEB İdaresi Van'da ve ülkemiz genelinde KOBİ'ler ve girişimciler için önemli bir çözüm ortağıdır. Büyümeyi ve istihdamı odağına almış KOSGEB İdaresi; milli gelire, istihdama, verimliliğe ve girişimci yetiştirmeye katkı sağlamaktadır. Büyümek, gelişmek isteyen KOBİ'ler ile iş kurmak isteyen hemşehrilerimiz ve özellikle gençler bu olanaklardan istifade etmelidir. KOSGEB Van Müdürümüz Bilal Emre Yörük de bu konularda olağanüstü gayret gösteren tecrübeli ve herkese kapısı açık bir yöneticidir. Gençlerimiz iş kurmak için bu fırsatları değerlendirmelidirler" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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