Haberler

Milan Fiorentina CANLI İZLE şifresiz! Serie A Milan Fiorentina maçı nerede, hangi kanalda yayınlanıyor?

Milan Fiorentina CANLI İZLE şifresiz! Serie A Milan Fiorentina maçı nerede, hangi kanalda yayınlanıyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milan ve Fiorentina, İtalya Serie A'da heyecan dolu bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, maçın hangi saatte başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. Ayrıca, müsabakanın şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceği de gündemde.

Milan ile Fiorentina arasındaki Serie A mücadelesi, futbol tutkunları için büyük bir çekişme vaat ediyor. Taraftarlar, maç yayını hakkında detayları ve erişim bilgilerini öğrenmek istiyor; şifre gerektirmeden maç izleme imkânı olup olmadığı ise merak konusu.

MILAN - FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Milan ile Fiorentina arasındaki Serie A mücadelesi, S Sport Plus, Tivibu Spor 1 ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak takip edilebilecek.

MILAN-FIORENTINA MAÇI S SPORT PLUS'TAN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor. Kanalın numara bilgileri de abonelik paketlerine göre değişiklik göstermektedir.

MILAN-FIORENTINA MAÇI TIVIBU SPOR 1'DEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Tivibu Spor 1, Tivibu üzerinden ve Türksat uydusuyla şifreli olarak maç yayını sunuyor. Kanal, abonelere 78 numaralı kanal üzerinden ulaşılabiliyor.

Milan Fiorentina CANLI İZLE şifresiz! Serie A Milan Fiorentina maçı nerede, hangi kanalda yayınlanıyor?

MILAN-FIORENTINA MAÇI S SPORT 2'DEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport 2, Kablo TV'de 241, Turkcell TV+'ta 78 ve Vodafone TV'de 12 numaralı kanallardan izlenebilir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifreli yayın sağlanmaktadır.

MILAN-FIORENTINA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Milan ve Fiorentina, Serie A karşılaşmasını 19 Ekim 2025 Pazar günü oynayacak.

MILAN-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, akşam saat 21:45'te başlayacak ve futbolseverlere unutulmaz bir mücadele sunacak.

MILAN-FIORENTINA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Milano'daki ünlü Giuseppe Meazza Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Yatırım, kazancı en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmekle ilgilidir. LIMUDIA'nın platformu ve stratejisi sayesinde sürekli kâr elde ediyorum. Yatırımımla 312.000 dolar kazandım. Rehberlik için Telegram'da @Mudiatrading adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Profesör tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Profesör tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti
Bunu da gördük! 10 bin liralık hesaba 45 TL'lik şarj ücreti eklediler

Adisyona eklenen 45 TL'lik ücret binlerce liralık hesabı unutturdu
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz

Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz
Cezaevindeki eski CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Cezaevindeki eski CHP'li başkan yoğun bakıma kaldırıldı
Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladı

Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürdü
Yok böyle görgüsüzlük! Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı

Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı, yetmedi...
İşte İngiliz turistin 'Türkiye ne kadar güvenli?' testi

Eşyalarını masada bırakıp gitti! Döndüğünde karşılaştığı manzara olay
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.