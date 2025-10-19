Milan Fiorentina CANLI İZLE şifresiz! Serie A Milan Fiorentina maçı nerede, hangi kanalda yayınlanıyor?

Milan ile Fiorentina arasındaki Serie A mücadelesi, futbol tutkunları için büyük bir çekişme vaat ediyor. Taraftarlar, maç yayını hakkında detayları ve erişim bilgilerini öğrenmek istiyor; şifre gerektirmeden maç izleme imkânı olup olmadığı ise merak konusu.

MILAN - FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Milan ile Fiorentina arasındaki Serie A mücadelesi, S Sport Plus, Tivibu Spor 1 ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak takip edilebilecek.

MILAN-FIORENTINA MAÇI S SPORT PLUS'TAN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor. Kanalın numara bilgileri de abonelik paketlerine göre değişiklik göstermektedir.

MILAN-FIORENTINA MAÇI TIVIBU SPOR 1'DEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Tivibu Spor 1, Tivibu üzerinden ve Türksat uydusuyla şifreli olarak maç yayını sunuyor. Kanal, abonelere 78 numaralı kanal üzerinden ulaşılabiliyor.

MILAN-FIORENTINA MAÇI S SPORT 2'DEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport 2, Kablo TV'de 241, Turkcell TV+'ta 78 ve Vodafone TV'de 12 numaralı kanallardan izlenebilir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifreli yayın sağlanmaktadır.

MILAN-FIORENTINA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Milan ve Fiorentina, Serie A karşılaşmasını 19 Ekim 2025 Pazar günü oynayacak.

MILAN-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, akşam saat 21:45'te başlayacak ve futbolseverlere unutulmaz bir mücadele sunacak.

MILAN-FIORENTINA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Milano'daki ünlü Giuseppe Meazza Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.