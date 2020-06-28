Midyat'ta YKS heyecanı Midyat ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) yapıldı.

Midyat ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) yapıldı.

Midyat Belediyesi, sınava giren öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti verdi, sınav merkezleri çevresinde bekleyen velilere maske ve su dağıttı.

Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, hizmet binasını açık tutarak, öğrenci belgesini unutan veya kaybeden öğrencilere hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Çelik, "Bize ulaşan öğrencilerin sınav belgelerini çıkarıp onları okullarına hızlı bir şekilde ulaşımlarını sağladık. Bunun yanında zabıta ekiplerimizin yardımıyla maske, eldiven ve dezenfektan ihtiyaçlarını karşıladık. Belediye olarak elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz." dedi.

Kaynak: AA