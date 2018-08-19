Midyat'ta Trafik Kazası: 3'ü Çocuk 7 Yaralı

MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Mardin-Midyat karayolunun 42. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Midyat istikametine seyir halinde olan 06 AP 2430 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kaza sonucu araçta bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN