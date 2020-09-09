Midilli Adası'ndaki Yunanistan'ın en büyük göçmen kampı yandı
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BBC

Midilli Adası'ndaki Yunanistan'ın en büyük göçmen kampı yandı

Midilli Adası'ndaki Yunanistan'ın en büyük göçmen kampı, Çarşamba gece yarısı bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu kül oldu.

Midilli Adası'ndaki Yunanistan'ın en büyük göçmen kampı yandı
09.09.2020 11:52 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:55

Midilli Adası'ndaki Yunanistan'ın en büyük göçmen kampı, Çarşamba gece yarısı bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu kül oldu.

Binlerce göçmen, koronavirüs vakalarının ortaya çıkması nedeniyle karantina altında olan Moria kampındaki alevlerden kaçmak zorunda kaldı.

İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı, ancak dumandan etkilenenlerin olduğu belirtiliyor.





Yangına 25 itfaiyeci ve 10 iftaiye aracıyla müdahale edildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, olayla ilgili acil toplantı düzenleme kararı aldı.

Midilli Adası Vali Yardımcısı Aris Hatzikomninos, kampın "tamamen harap olduğunu" açıkladı.

Bir hükümet sözcüsü devlet televizyonu ERT'ye, kundakçılık iddialarının araştırıldığını ve adada olağanüstü hal ilan edileceğini açıkladı.

'Stand by Me Lesvos' isimli göçmen destek grubu, bazı ada sakinlerinin göçmenlere saldırdığı ve yakınlardaki köye doğru ilerlemelerini durdurmaya çalıştıklarına dair haberler aldıklarını açıkladı.





Moria'da ne oldu?

İtfaiye yetkilileri, yangının Salı gece yarısından hemen sonra başladığı kaydetti. Televizyondan yayınlanan görüntüler sabah saatlerinde az sayıda konteyner ve çadırın ayakta kaldığını ve bazı göçmenlerin geride kalan yığınların arasından eşyalarını bulmaya çalıştıklarını gösterdi.

BBC'ye konuşan ada sakini Thanasis Voulgarakis, kampın neredeyse tamamının yandığını anlattı:

"Havanın ağarmasıyla birlikte birkaç çadırın ayakta kaldığını görebiliyorum ancak kampın geri kalanı uzaktan görebildiğim kadarıyla tamamen yanmış."





Kamp, geçen hafta bir göçmenin Covid-19 hastalığına yakalanmasının ardından karantinaya alınmıştı. Son bilgilere göre kampta 35 koronavirüs vakası vardı.

Yunan haber ajansı ANA, yangının yaklaşık 35 göçmenin aileleriyle birlikte karantinaya alınmayı reddetmelerinin ardından çıktığını bildirdi ancak bu iddia henüz doğrulanmış değil.

13 bin göçmenin kaldığı Moria, kapasitesinin dört katı göçmen barındırıyordu.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün Midilli proje koordinatörü Marco Sandrone BBC'ye, göçmenlerin kampta yıllardır "insanlık dışı koşullarda" tutulduklarını söyleyerek, "Saatli bomba sonunda patladı" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, AB'nin Yunanistan'ı desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

InfoMigrants'a göre, kampta kalanların yüzde 70'ini Afgan göçmenler oluşturuyor.

BBC
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