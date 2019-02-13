Midesi Delinen Hasta Cerrahi Müdahale ile Sağlığına Kavuştu

Mardin'in Derik ilçesinde mide delinmesi teşhisi konulan hasta Derik Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu,

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Kliniğinde Op. Dr. Hüseyin Yönder, yaptığı açıklamada, 57 yaşında erkek hastanın şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma ve mide yanması şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Yapılan tetkiklerde mide çıkışına yakın delinme tespit edildiğini dile getiren Yönder, hastaya mide onarım ameliyatı yapıldığını aktardı.

Yönder, mide delinmesinin çeşitli mide problemleri nedeniyle meydana gelen bir durum olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Midenin delinmesi durumu, mide duvarının zarar görmesi ve karın boşluğuna açılması şeklinde oluşur. Bu delik nedeniyle özellikle mide asidi ve sıvı gıdalar mideden karın boşluğuna akmaktadır. Bu durum da çeşitli şikayetlere ve belirtilere neden olmaktadır. Derik Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde mide-bağırsak ameliyatları, fıtık, safra kesesi ve karın germe ameliyatları gibi pek çok ameliyat başarıyla yapılıyor."

Kaynak: AA