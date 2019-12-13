Microsoft'un yeni oyun konsolu Xbox X Serisi görücüye çıktı

13.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:17

Microsoft'un merakla beklenen yeni oyun konsolu Xbox X serisi görücüye çıktı. 2020 yaz ayları başında satışa çıkacak olan konsolun görüntüsü merak ediliyordu. Önceki modellere göre farklı bir şekle sahip olan konsol dikey bir dikdörtgen prizma olarak ortaya çıktı.



Kumandanın önemli bir değişim geçirmediği görülürken X serisi modelinin şimdiye kadar üretilmiş en güçlü işlemcilere sahip konsol olacağı duyuruldu. Bir karşılaştırma ile bakıldığında X Serisi bugün varolan en güçlü Xbox One X modelinden 4 kat daha güçlü olacak. Euronews.com'da Görüntüle