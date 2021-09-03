Mıcır yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki karı- kocayı ölüm ayırdı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Gülistan Toraman (69) yaşamını yitirdi, eşi Ayhan Toraman (69) yaralandı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Gülistan Toraman (69) yaşamını yitirdi, eşi Ayhan Toraman (69) yaralandı. Kamyonun kasasındaki mıcırlar ise yola saçıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Kuşadası'ndan Yenikent Mahallesi yönüne giden Devrim Kanat'ın (41) kullandığı 35 GK 072 plakalı mıcır yüklü kamyon, karşı yönden gelen Ayhan Toraman yönetimindeki 09 ABY 108 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen kamyondaki mıcırlar yola saçıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hafif ticari aracın sürücüsü Ayhan Toraman'ın ağır yaralandığı, yanındaki eşi Gülistan Toraman'ın ise yaşamını yitirdiği belirlendi.Araç sürücüsü Toraman, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kamyon şoförü Kanat ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, gözaltına alınan kamyon şoförü Devrim Kanat ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan