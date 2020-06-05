Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış 2014'te Roma'dan Toronto'ya transfer olan 32 yaşındaki futbolcu Michael Bradley, Minnesota'da polis tarafından öldürülen George Floyd ile ilgili yaptığı açıklamalar sebebiyle ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi. Bradley, Trump'ı "Ar damarı çatlamış" olarak nitelendirdi.

George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin dört bir yanında ırkçılık karşıtı protestolar başladı. Sporcular da ırkçılık karşısındaki seslerini yükseltmeye devam ediyor. Son tepki ise, ABD Futbol Milli Takımı forması giyen Michael Bradley'den geldi.

2006'dan beri ABD Milli Takımı formasını giyen Bradley, bir video konferansta basın mensuplarına Trump ile ilgili açıklamalar yaparken, ABD Başkanı'nı sert bir dille eleştirdi.

İşte Bradley'nin yaptığı açıklamalar;

"Bomboş bir başkanımız var. Trump'ın ar damarı çatlamış, onda ahlaka dair hiçbir şey yok. Trump'ın liderlik vasfı yok. Üç buçuk yıldır koltuklarında oturan ve Trump'ın işlediği her suça ortaklık eden Cumhuriyetçi senatörlerde de liderliğe dair hiçbir şey yok."

"BUNLARI DÜZELTİRSEK, TRUMP BİR DAHA BAŞKAN OLAMAZ"

"Çok sinirliyim, dehşete düştüm. Üzgünüm. Bu sistemin değişmesi için elimden geleni yapmakta kararlıyım; çünkü bu bitmek zorunda ve hepimiz bu değişimin parçası olmalıyız."

"Eğer bunları düzeltme şansımız olursa, Trump bir daha başkan olamaz. Bu kadar basit.

"UMARIM İNSANLAR SANDIK BAŞINA GİDEBİLİR"

"Kasım ayında insanların sandık başına gidip sadece kendileri için iyi olanı, kendi statüleri, kendi işleri, kendi vergileri için iyi olanı değil; bundan daha fazlasını düşünmelerini umuyorum. Umarım insanlar sandık başına gidebilir ve birçok yönden ülkemizin ve demokrasimizin geleceğinin tehlikede olduğunu anlayabilirler."

(Goal)