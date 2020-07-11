MHP Genel Başkanı Bahçeli, Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı
MHP Belediye Başkanları Toplantısı Toplantıya katılanların ateşinin ölçülmesi ve katılımcılara dezenfeksiyon sıkılması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin alkışlar ile karşılanması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel...
11.07.2020 15:46 | Son Güncelleme: 11.07.2020 15:53
MHP Belediye Başkanları Toplantısı
Toplantıya katılanların ateşinin ölçülmesi ve katılımcılara dezenfeksiyon sıkılması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin alkışlar ile karşılanması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen partisinin Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: AA