MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Almanya'da yayımlanan günlük bir gazetede Türkiye'nin ekonomik...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Almanya'da yayımlanan günlük bir gazetede Türkiye'nin ekonomik iflasından bahsedilmesi, yeni tip Koronavirüs konusunda vahim hataların yapıldığının iddia edilmesi iğrenç bir tertip ve tezgaha işarettir.