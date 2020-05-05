MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Almanya'da yayımlanan günlük bir gazetede Türkiye'nin ekonomik...
05.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:51
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Almanya'da yayımlanan günlük bir gazetede Türkiye'nin ekonomik iflasından bahsedilmesi, yeni tip Koronavirüs konusunda vahim hataların yapıldığının iddia edilmesi iğrenç bir tertip ve tezgaha işarettir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Almanya'da yayımlanan günlük bir gazetede Türkiye'nin ekonomik iflasından bahsedilmesi, yeni tip Koronavirüs konusunda vahim hataların yapıldığının iddia edilmesi iğrenç bir tertip ve tezgaha işarettir." - ANKARA
Kaynak: İHA