MHP Başkanlık Divanı'na 5 yeni isim girdi

MHP'de en yetkili kurul olan ve 15 kişiden oluşan Başkanlık Divanı'na 5 yeni isim girerken, 8 genel başkan yardımcısı yerini korudu, 2 ismin de yeri değişti.

MHP'de en yetkili kurul olan ve 15 kişiden oluşan Başkanlık Divanı'na 5 yeni isim girerken, 8 genel başkan yardımcısı yerini korudu, 2 ismin de yeri değişti.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Genel Sekreter İsmet Büyükataman Başkanlık Divanı'nda yerini koruyan isimler oldu.

Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Mustafa Kalaycı'nın Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilmesi ile boşalan Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İsmail Özdemir getirildi.

Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi Pelin Yılık'a, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi ise Filiz Kılıç'a verildi.

İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına Tamer Osmanağaoğlu, Siyasi ve Sosyal İşler ile Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına ise Bahadır Bumin Özarslan seçildi.

Genel Başkan Yardımcıları Emin Haluk Ayhan, Deniz Depboylu, Mustafa Hidayet Vahapoğlu, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci, Siyasi ve Sosyal İşler ile Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya'nın ise Başkanlık Divanı görevleri sona erdi.

MHP'nin bir önceki Başkanlık Divanı'nda sadece Deniz Depboylu görev yaparken, yeni Başkanlık Divanı'nda kadın sayısı iki oldu.

Başkanlık Divanı'nın yeni isimleri

Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu'nda görev yapıyor.

Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçilen Filiz Kılıç, Hacıbektaş Veli Üniversitesi Kurucu Rektörü olarak görev yaptı.

Siyasi ve Sosyal İşler ile Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi görevinde bulundu.

Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Pelin Yılık ise MHP'nin 27. Dönem Çankırı Milletvekili adayı oldu.

İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı'na getirilen İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyeliği yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven