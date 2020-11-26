Meyve suyunu boşaltıp, uyuşturucu koydu

Meyve suyunu boşaltıp, uyuşturucu koydu Mersin polisi, bir şahsın valizinde yaptığı aramada meyve suyu paketlerinin içine gizlenmiş 7 parça şeklinde 945 gram metamfetamin ele geçirdi Meyve suyu kutularından çıkan uyuşturucu, polisleri bile şaşkına çevirdi Mersin polisi, bir şahsın valizinde...