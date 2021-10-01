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Meydanda basketbol coşkusu

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Meydanda basketbol coşkusu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "3x3 Son Kurşun Basketbol Turnuvası"nın başlangıç atışını Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yaptı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "3x3 Son Kurşun Basketbol Turnuvası"nın başlangıç atışını Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yaptı.

Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda 1-2-3 Ekim tarihlerinde yapılacak olan ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "3x3 Son Kurşun Basketbol Turnuvası" başladı. 3 gün boyunca 90 takımın mücadele edeceği turnuvanın başlangıcını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yaptı.

Başkan Yılmaz turnuvada yaptığı kısa açıklamada, "3 gün sürecek turnuvamızda 90 takımımız mücadele edecek. Bandırma uzun yıllardır basketbolda gerek 1. Lig'de gerek Süper Lig'de kendini ifade etmiş takımlara sahipti. Ülkemize de basketbolcular yetiştirmiş bir şehrimiz. Bunun devam etmesi ve aynı zamanda basketboldaki etik değerleri gençlerimize yansıtmak için Spor Daire Başkanlığımız ile birlikte böyle bir organizasyon yaptık. Bunu tekrarlayacağız. Bandırma basketbolu seviyor. Genimizde var" dedi.

Başkan Yılmaz daha sonra eline aldığı basketbol topuyla güzel bir smaç atışına imza atarak, turnuvayı başlatmış oldu. - BALIKESİR

Meydanda basketbol coşkusu

Meydanda basketbol coşkusu

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