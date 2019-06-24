Metruk-Mars Filmi

Dünya dışı yaşamın varlığına inanan ve dünya dışı fenomenlerle ilgili bir kitap yazan bilim kurgu yazarı Ali Yücetürk, onlarla iletişim kurmak istemektedir. Yazarın bu merakının tehlikeli bir boyuta ulaşması, onun dramatik sonunu hazırlar. Ali’nin başına gelenleri merak etmekte olan karısı Meryem, kocası ile ilgili her şeyi araştırmaya başlar. Karagün beldesinde yaşayan Meryem, bir gün gökyüzünden bir sinyal geldiğini keşfeder. Bulduğu ipucunun peşine düşen Meryem, insanların büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu anlar.



Yönetmen: Mehmet Ali Zaim

Senaryo: Mehmet Ali Zaim

Oyuncular: Şiar Zaim, Serap Çetintürk, Doha Oğuz, Ali İhsan Bozdemir, Öykü Öz, Gül Gökçe Korkmaz, Damla Ersan, Gözde Nur Akaltın, Soner Işık

Filmin Türü: Bilim Kurgu

Orijinal Adı: Metruk-Mars

Yapımcı Firma: Zaim Brothers Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: STL3

Vizyon Tarihi: 06.09.2019

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Kaynak: InterSinema.com