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"Metro hatlarındaki kesinti" iddiasına bakanlıktan yalanlama geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün devralınan metro projelerine ilişkin peşin yapılan bir kesinti bulunmadığını belirterek komuoyunda dillendirilen iddiaları yalanladı. Eyigün, "Metro hatları belediyeye devir olmadan kesinti başlamaz. Belediye gelir elde etmeye başlayınca kesinti yapılır" dedi.

13.07.2020 20:58 | Son Güncelleme: 13.07.2020 21:02

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, yazılı açıklamasında, Genel Müdürlük tarafından imalatı gerçekleştirilen metro projeleri sürerken herhangi bir kesintinin uygulanmadığına dikkati çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, "Birkaç gündür kamuoyunda yer alan metro projelerinde peşin kesinti yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Metro yatırımlarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca üstlenilmesi ve işletmeye alındıktan sonra yatırım bedelinin belli oranda kesinti ile tahsilatı 25.10.2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devriyle İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir." dedi.

"METRO PROJELERİ DEVREDİLMEDİĞİ İÇİN KESİNTİ YAPILMAMIŞTIR"

Devralınan metro projelerine ilişkin peşin yapılan bir kesinti bulunmadığını belirten Eyigün, "Yapımı Bakanlıkça üstlenilen Sabiha Gökçen – Kaynarca Metrosu, Bakırköy-Kirazlı Metrosu için Bakanlığımızca bugüne kadar (üstlenimin gerçekleştiği 2015 yılından bugüne kadar) yaklaşık 2.412.678.000 TL harcama yapılmış olmasına rağmen henüz işletme devri yapılmadığından herhangi bir kesinti veya tahsilat yapılmamıştır. Yapımı 2484 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 30.04.2020 tarihinde Bakanlığımıza devredilen Başakşehir - Kayaşehir metro hattı için de durum aynıdır. Proje tamamlanıp işletilmek üzere ilgili belediyeye devredildikten sonra bedele ilişkin kesinti başlayacaktır. Yani belediye bu hattan gelir elde etmeye başlayınca tahsilat başlamaktadır." bilgisini paylaştı.

'Metro hatlarındaki kesinti' iddiasına yalanlama geldi

"PROJELER GELİR GETİRİCİ HALE GELİNCE TAHSİLAT YAPILIR"

Eyigün, metro hattının bedelinin belediyeye aktarılan genel bütçe vergi gelirleri payının yüzde 5'i kesilerek gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, bu işlemin de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Metro bittiğinde gerçekleşen yapım tutarına bu tarihten sonrası için faiz farkı gibi ek bedellerin eklenmediğinin altını çizen Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Eyigün, kamuoyundaki bilgi kirliliğine ilişkin şu açıklığı getirdi: "Burada amaç, metronun Belediye kaynakları kullanılmadan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ödeneği ile gerçekleştirilmesi ve işletmeye açılıp gelir getirici işletmeye geçilmesi ile borcun tahsiline bundan sonra başlanmasıdır. Böylece genel bütçe kaynakları ile belediyelere destek verilmektedir. Bunun dışındaki yorum ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

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