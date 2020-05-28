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Mete Gazoz Türkiye rekoru kırdı!

8. Fetih Kupası'nda mücadele edem milli okçu Mete Gazoz, 342 puanla 70 metre Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Mete Gazoz Türkiye rekoru kırdı!
28.05.2020 15:27 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:31

8. Fetih Kupası'nda mücadele edem milli okçu Mete Gazoz, 342 puanla 70 metre Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 8. Fetih Kupası'nda milli okçu Mete Gazoz tarihi bir rekora imza attı. 1995 yılında 339 puanla Alper Aytaçoğlu'na ait olan 70 metre Türkiye rekorunu Mete Gazoz 342 puanla kırarak Türkiye'nin yeni rekortmeni oldu. Türkiye rekoru kırdığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Mete Gazoz, "Pandemi sürecinden sonra böyle kapsamlı bir turnuvayla sahalara döndüğüm için çok mutluyum. Sezonun ilk yarışmasında Türkiye rekoru atarak başlamak da benim için büyük moral oldu. 2020 Tokyo Olimpiyatları 2021'e ertelendi ama benim hedeflerimde bir erteleme yok. Sadece altın madalya için bir sene daha bekleyeceğim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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