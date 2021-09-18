Mesut Özil oy vereceği partiyi açıkça ilan etti: Artık onun arkasındayım - Haberler Spor
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Mesut Özil oy vereceği partiyi açıkça ilan etti: Artık onun arkasındayım

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak seçimler için sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mesut Özil, Jürgen Todenhöfer tarafından kurulan Team Todenhöfer partisine oy vereceğini belirterek "Artık onun arkasındayım" dedi.

26 Eylül'de yapılacak Almanya federal seçimlerinde Fenerbahçe'nin gurbetçi yıldızı Mesut Özil, sosyal medya hesabından barış aktivisti Jürgen Todenhöfer tarafından kurulan Team Todenhöfer partisine oy vereceğini söyledi.

FOTOĞRAF YAYINLADI

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Almanya'nın en cesur politikacısı dediği Todenhöfe ile buluşması sonrasında Twitter'da birlikte bir fotoğraflarını yayınladı.

"BEN DE ONUN ARKASINDAYIM"

Üç yıl önce Rusya'daki Dünya Kupası'nda zor zamanlar geçirdiğinde arkasında duran Alman politikacıya desteğini, "Almanya'nın en cesur politikacısıyla görüşmem Todenhöfer. Üç yıl önce Dünya Kupası'nda zor zamanlar geçirirken o benim arkamdaydı ve şimdi ben onun arkasındayım. 26 Eylül'de Team Todenhöfer'i seçeceğim. Sana başarılar diliyorum" sözleriyle gösterdi.

İşte Mesut Özil'in o paylaşımı;

Mesut Özil oy vereceği partiyi açıkça ilan etti: Artık onun arkasındayım

Mesut Özil oy vereceği partiyi açıkça ilan etti: Artık onun arkasındayım
Haberler.com - Spor Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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Haber: Mesut Özil oy vereceği partiyi açıkça ilan etti: Artık onun arkasındayım - Haberler Spor
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