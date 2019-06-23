Mesut Mestan: "Taşın altına girdik ama daha nefes alamıyoruz, hep birlikte çıkacağız"

Bursaspor'un yeni Başkanı Mesut Mestan, bir önceki başkan Ali Ay'a futbolcu satmaya kalkması ve gelirlerin temlik altına alınmasından dolayı tepki gösterdi. Ayrıca Mestan, tek hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirterek, taşın altına girdiklerini daha nefes almadıklarını, hep birlikte çıkacaklarını söyledi.

Yeşil-beyazlı kulüpte olağanüstü genel kurulun ardından başkanlığa seçilen Mesut Mestan açıklamalarda bulundu. Kolay olan bir kongre sürecinin zora sokulduğunu ifade ederek, "Kürsüde de konuştuğum gibi bizim bir anayasamız var, anayasa kuralları içinde bizler de aday olduk. Bizim sadece 3 tane arkadaşımız listeden karşılıklı görüşmeler sonucunda feragat ettiler. Onlar da bundan önceki Bursaspor yönetimlerinde önemli görevler almışlardı. Çok çalışkan oldukları için bizde Bursaspor olarak faydalanmak istedik ama gelinen noktada tepkiler çok oldu. Bizde arkadaşlarla oturduk, görüştük. Onlar fedakarlık yaptılar. Aslında hepimiz üzüldük ama gelinen noktada algıyı farklı yaptılar. Bizde mecburen arkadaşlarımızı çıkarttık. Tüzüğün verdiği emir ben hariç 32 kişi değiştirebilir. Tüzükte başka bir hüküm yok. Yamalı bohçadır gibi bizim yönetim kurulu arkadaşlarımız rencide etmesi ve küçük düşürülmesi hiç uygun değildir. Kaldı ki bu tüzüğü kendisi yaptı. Tüzük kurulunda kendisi de vardı. O zaman doğru düzgün tüzük yapsın ki Bursaspor kongre üyelerinin aklıyla oynamaya kalkmasın. Camia bir gün onu boğar nasıl boğduğunu da anlayamaz" şeklinde konuştu.

"Beraber olmazsak takımı çıkartma şansımız yok"

Artık birlik ve beraberliğe ihtiyaçlarının olduğunu anlatan Mestan, şöyle konuştu:

"Beraber olmazsak takımı çıkartma şansımız yok. Herkes bir tarafa çekerse, herkes gözünün üstünde kaşın var derse, herkes hesabını kitabını bırakmak zorundadır. Kimsenin Bursaspor üzerinde hesabı olamaz. Bursaspor'u ben kimseye peşkeş çekmem. Hiç kimsenin adamı olmadım olmam da. Benim dik başlılığımı herkes biliyor. Ben geçmiş kongrelerde hep dik başlılığımdan kaybetmişimdir. Ben tuttuğumu kopartırım, başarılı olmak için de elimden geleni yaparım."

"Kimse kimseyi kandırmasın futbolcu satılmaktan vazgeçilmedi"

Bu hafta içerisinde günde 2 kez İstanbul'a gittiğini dile getiren Mestan, "Bunu hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Futbolcu satışlarını engellemek için gittim. Ben yaptığım işin reklamını yapmam. Netice itibariyle biz o futbolcuyu satmadık, ben ona bakarım. O futbolcuyu da sattırmadık. Satmaktan filan vazgeçilmedi. Kimse kusura bakmasın. Kimse kimseyi de kandırmasın. Bugün ben de yönetimi ibra etmedim zaten. Çok makul şeyler yapsaydı vicdanen ibra ederdim. Ama gelinen noktada çok masumane yaptığı işler yok. Hatta şunu söylüyorum satılacak futbolcunun bile kararını almış. Nasıl alırsın ki sen? Bursaspor tarihinde böyle bir karar yok. Ben kendi alacağımı bile Bursaspor'dan 16 senede aldım. Onun için hepimizin fedakarlık yapması lazım. Kendi parası tabi ki alacaktır, bırakır. O onun tasarrufundadır. Hiç kimsenin alın terine hiç kimse karışamaz. Ama çeyrek depo benzin var, o benzini boşaltmaya kalkıyor. Bizim araba nasıl gidecek. Bursaspor kendine nasıl gelecek. Hiçbir gelirimiz yok. Kombineler temlikli, stadyum hasılatı temlikli, reklamlar temlikli, bir de sen şimdi bütün gayrimenkulleri temlik koyuyorsun, federasyon gelirleri temlikli nasıl olacak? Bu kulüp nasıl yaşayacak? Benden sonra batsın diyeceksin, sonra en büyük Bursasporlu benim para verdim. Para verdin güzel de 150 milyon da zarara uğrattın onu söyle. 2. Lige düşürdün, Yeşil Bursa düştü, oradan da kaybımız var" açıklamasını yaptı.

"Bugün ibra etmemek için elimi canı gönülden kaldırdım"

2014 yılında Fikret Üstenci döneminde kulüp küme düştüğünde başkanın alacaklarını bağışladığını hatırlatan Mestan, şu açıklamalarda bulundu:

"Ama yönetimdekilere, 'sizin kendi paranızdır ona karışamam ama ben takımı düşürdüm bir bedel ödemem lazım bütün alacaklarını bırakıyorum' dedi. Gelinen noktaya bakar mısınız? Mesut Mestan yönetimi başarısız olsun herkes beni arasın. Sen nefes almaya yer bırakmadın. Bugün ibra etmemek için elimi canı gönülden kaldırdım. Hiçbir baskı filan da yok. Bu benim Bursasporluğumdan dolayı kaldırmayın derseniz de kaldırırım."

"Mehmet Altıparmak ile sözleşmiştim"

Teknik direktör adayları ile söz kestiğini de hatırlatan Başkan Mestan, "Yeni teknik direktörle ilgili görüştüklerimiz var. Onda da sona doğru geldik. Çünkü bizim yetkimiz yoktu. Karşınızda oturduğunuz teknik direktörle de bir şey konuşamıyorsunuz. Beklettiğimiz futbolcular var, teknik direktörler var. Hatta bir tanesini kaçırdık. Ben Mehmet Altıparmakla sözleşmiştim, anlaşmıştık. Ama Akhisar biraz daha bastırdı ki orayı tercih etti ya da camianın karışıklığından korktu, kendini hazır hissetmedi. Aslında onunla anlaşmıştım" diye konuştu.

"Transfer tahtasını birlikte çözeceğiz"

Transferlerle ilgili sorulan soruya ise Mestan, "Transfer tahtası ile ilgili bu hafta Frey'in ödemesi var. Hafta sonuna kadar 3-4 futbolcunun daha ödemeleri var. Onları yapacağız. Kademe kademe yapmak zorundayız. 20-25 tane rakam var. Görüştüklerim var, muvaffak edecek olanlar var olmayanlar var. Onları birlikte çözeceğiz. Çok zor bir süreç bekliyor. Ben hayatımda böyle zor bir süreç görmedim. Bursaspor'un herkesin desteğine ihtiyacı var" açıklamasında bulundu.

Başkanlığa adaylığı konusunda en başta ailesinin karşı çıktığını vurgulayan Mestan, şöyle devam etti:

"Benim kararlı olduğumu görünce onlarda kaderine razı oldular. Benim amacım hiçbir zaman başkan olmak değil hizmet etmekti. Girdiğim yönetimlerin bazılarında hizmet etme fırsatı buldum, bazılarında bulamadım. Davul tokmak olayıdır bu. Davul da tokmak da bende olsun isterim."

"Emre Belezoğlu Fenerbahçe'den ayrıldığında kendisiyle anlaşmıştım"

Fenerbahçe'den ayrıldığında Emre Belezoğlu ile anlaştığını söyleyen Mestan, "Farklı kafalar istemediler. Mesela onu alamadım. Nokta transferler yapmak istiyorsun insanlar aldırmıyor. Şampiyon olduğumuz dönemde Wilfred Bony ile anlaşmıştım 500 bin Euro için aldırmadılar. Ben kendim başkan olsam 1 milyon Euro daha verir alırdım. Rakamları çekmiştim alta kadar tependeki sana alamazsın diyor alamıyorsun" açıklamasını yaptı.

"Taşın altına girdik ama daha nefes alamıyoruz"

Şu an tek hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu dile getiren Mestan, "Süper Lige çıkmazsanız normal bir hedef koyamazsınız. Taşın altına girdik ama nefes alamıyoruz daha. Hep birlikte çıkacağız. Camianın büyüklüğünü herkese göstereceğiz. Ben onun farkındayım ve biliyorum. İnsanların ajitasyon yaptıklarını bakma bazı insanlar da kaostan besleniyor. Biz birlik olalım. Herkes hesaplarını bıraksın. Biz varsak hepimiz varsa Bursaspor var" diye konuştu.

Ali Ay dönemindeki yöneticilerden kongreye sadece Sezer Sezgin'in geldiğini hatırlatan Mestan, Sezer ile basketbol şubesinde devam edeceklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Ali Ay ve yönetiminin takdiridir. Basketbol şubesi ile ilgili Sezer ile görüştüğümüzde basketbola devam edecekti. Yüzeysel konuşmuştuk. Basketbolu da iyi yerlere getirdi. Orada da deneyimli birisidir. Orada Sezer ile birlikte devam edeceğiz."

"Ali Ay'ın disipline sevk edilmesi kamuoyunun takdiri"

Ali Ay'ın disipline sevk edilmesinin kamuoyunun takdiri olduğunu anlatan Mestan, "Kongre üyeleri böyle istedi. Genel kurul ne derse Bursaspor patronu genel kurul üyeleridir. İnsanlar farklı algı oluşturmaya çalışıyor ama bir tüzük var ona göre gitmek lazım. Ben bu tüzüğü beğenmedim anayasaya göre giderim medeni kanuna göre giderim diyemezsiniz. Genel kurul üyelerinin aldığı karara uyacağız. Bu süreç yargıya gidecek devletimizin hakimlerin yargının bileceği iştir. Bizler de takipçisi olacağız. Bir kez daha hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA