- Mesut Mestan'dan teknik direktör açıklaması

BURSA - Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, teknik direktör konusunda nihai kararın bugün veya yarın verileceğini söyledi. Ayrıca Mestan, Okan Kocuk ve Ertuğrul Ersoy'a transfer görüşmesi için izin verdiğini, Umut Meraş için önceki başkanın anlaşma yaptığını, ancak o aşamada kaldığını vurguladı.

Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Mesut Mestan, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Mestan, "Şehrimizin büyüğü olarak yönetim kurulu arkadaşlarımızla valimizi ziyaret ettik. Cuma günü de şehrin önde gelen dinamikleri ile kulübümüzü ziyarete geleceklerini söylediler. Bursaspor, Bursa'nın markasıdır. Bursa'nın Bursaspor'a sahip çıkması yönünde hepimiz hem fikiriz. Sadece camia olarak değil, Bursa'da doğan, yaşayan herkesin kulübe sahip çıkarak, tıpkı eski günlerdeki gibi Türkiye ve Avrupa'nın takımı yapmayı hedefliyoruz. Geçmiş yıllarda nasıl bunu başarmıştık. Kentimizin önde gelenleri ve herkesle olur. Ben ve yönetim kurulumuz hizmet için buradayız. Güç birliği yaparsak Bursaspor daha güzel yerlerde olacaktır" dedi.

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile ilgili soruya Mestan, "Teknik direktör konusunda zaman darılıyor. 3 Temmuz Çarşamba günü 19.00'da toplanıyoruz. Sanırım o saate kadar teknik direktörümüzle anlaşma yapmış oluruz. Birkaç tane teknik direktörümüz var. Bunun içerisinde sizin dediğiniz teknik direktörde var. Nihai kararı bugün veya yarın vereceğiz" diye cevapladı.

Transferde görüştükleri oyuncular olduğunu ifade eden Mestan, "Ama öncelikle tahtayı açtırmak istiyoruz. Oradaki süreç zorlu olacak. UÇK'yı açtırdık, sıra TFF'deki tahtaya geldi. Onu da açtırdıktan sonra hedeflediğimiz, prensipte anlaştığımız futbolcuları transfer edip birinci lige göre yeterli kadro oluşturmayı düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Ertuğrul Ersoy, Okan Kocuk ve Umut Meraş'ın durumları ile ilgili soruya Mestan, "Ertuğrul Ersoy ve Okan Kocuk'a transfer görüşmeleri için izin verdim. Şu an mevcutta bizim oyuncularımız. Kendileri Süper Lig'de oynamak istediklerini söyledi. Bizde anlayışla karşıladık. Onlar şuan izinde. Umut Meraş ile benden önceki başkanın anlaşması var. O aşamada kaldı. Şu an oda bizim futbolcumuz. Ayın 3'ünde oda katılacak diye düşünüyorum" şeklinde cevapladı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, "Bursaspor'umuza inşallah bir katkınız olur. Başarılar diliyorum. Bursaspor'umuz maalesef ligden düştü. Zor günler yaşıyor. Yeni yönetimle birlikte umut ederiz ki Bursaspor'u eski günlerine tekrar getirirsiniz. Başarılar diliyorum. Bizde il yönetimi olarak Bursaspor'umuzun her zaman yanında olacağız, destekleyeceğiz, katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA