Lionel Messi, bu hallere de mi düşecekti? İşte dünyanın konuştuğu kare - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lionel Messi, bu hallere de mi düşecekti? İşte dünyanın konuştuğu kare

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Lionel Messi, Manchester City'ye karşı gol atarak PSG'deki hesabını açtı. Ancak Arjantinli yıldızın maçın içinde kaybolduğu, çok fazla savunmada beklediği şeklinde yorumlar yapıldı. Messi'nin liderliği eline alamadığı ve bunun çok zor olduğu gibi görüşler belirtiliyor. Arjantinli star, rakibin kullanacağı bir serbest vuruşta belki de ilk kez barajın altına yattı. Messi, barajın altına yatınca tüm objektifler ona odaklandı. Dünya basını ve sosyal medyanın gündeminde şu an bu kare var.

Messi, Şampiyonlar Ligi'ndeki 126. golünü, 21. kez de bir İngiliz ekibinin ağlarını sarstı. Öte yandan Guardiola'nın çalıştırdığı takımlara Devler Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu olan Messi, gol sayısını 7'ye yükseltti.

Messi, PSG'ye neden alışamadı? İşte her şeyi anlatan o fotoğraf

Arjantinli süper star golle tanışmasına rağmen, oyun içinde kayboldu şeklinde yorumlar yapıldı. Barcelona'da tamamen serbest rolde olan Messi, Psg'de artık savunma da yapmak zorunda. PSG'de Verratti, Neymar, Mbappe, Kimpembe gibi uzun süredir takımda olan yıldızların ağırlığı çok baskın.

Messi, PSG'ye neden alışamadı? İşte her şeyi anlatan o fotoğraf

BU FOTOĞRAF KONUŞULUYOR

Messi, Barcelona'da yapmadığı kadar savunmayı dün akşam yaptı. Boyu kısa olduğu için kurulan barajın altına yatırıldı. Messi barajın altına yatınca da tüm fotoğraf makineleri ona yöneldi. Maçın içindeki diğer olaylar gölgede kaldı. Dünya basını ve sosyal medyada, Messi'nin baraj altına yattığı fotoğraf gündemin zirvesi oldu.

Messi, PSG'ye neden alışamadı? İşte her şeyi anlatan o fotoğraf"Dünyanın en iyisi 'Keçi', ot mu yiyor?"

Lionel Messi, bu hallere de mi düşecekti? İşte dünyanın konuştuğu kare
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Messi durdu durdu Manchester City'e patladı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Messi durdu durdu Manchester City'e patladı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

 Acun Ilıcalı, PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi'nin misafiri oldu

Acun Ilıcalı, PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi'nin misafiri oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy
Spor Gülşen Ali Palabıyık
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Güzel Sözler Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Lionel Messi, bu hallere de mi düşecekti? İşte dünyanın konuştuğu kare - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 09:33:14. #1.11#