Messi bu sözleri duymasın! Brugge'ün kalecisi Mignolet: Hiç zorlanmadım, kolay maçtı
Dünyanın en pahalı takımlarından PSG'ye karşı etkili futbol oynayıp, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Belçika ekibi Club Brugge, futbol kamuoyunu şaşırttı. Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye yönelik bir gönderme yaptı. Mignolet, "Çok da zor olmayan birkaç kurtarış yaptım. Benim için çok kolay bir maçtı" dedi.
Club Brugge, Psg'ye karşı üstün futbol oynayıp sahadan puanla ayrılarak herkesi şaşırttı. PSG, Club Brugge kalecisini zorlayamadı.
Lionel Messi de bir hayli etkisiz kaldı. Brugge kalecisi de üstü kapalı bir gönderme yaptı.
"KOLAY MAÇTI"
Brugge'ün kalecisi Mignolet, "Çok da zor olmayan birkaç kurtarış yaptım. Benim için çok kolay bir maçtı" açıklamasında bulundu.
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