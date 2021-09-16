Messi bu sözleri duymasın! Brugge'ün kalecisi Mignolet: Hiç zorlanmadım, kolay maçtı

Club Brugge, Psg'ye karşı üstün futbol oynayıp sahadan puanla ayrılarak herkesi şaşırttı. PSG, Club Brugge kalecisini zorlayamadı.

Lionel Messi de bir hayli etkisiz kaldı. Brugge kalecisi de üstü kapalı bir gönderme yaptı.

"KOLAY MAÇTI"

Brugge'ün kalecisi Mignolet, "Çok da zor olmayan birkaç kurtarış yaptım. Benim için çok kolay bir maçtı" açıklamasında bulundu.

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