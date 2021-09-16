Messi bu sözleri duymasın! Brugge'ün kalecisi Mignolet: Hiç zorlanmadım, kolay maçtı - Haberler Spor
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Messi bu sözleri duymasın! Brugge'ün kalecisi Mignolet: Hiç zorlanmadım, kolay maçtı

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Messi bu sözleri duymasın! Brugge'ün kalecisi Mignolet: Hiç zorlanmadım, kolay maçtı

Dünyanın en pahalı takımlarından PSG'ye karşı etkili futbol oynayıp, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Belçika ekibi Club Brugge, futbol kamuoyunu şaşırttı. Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye yönelik bir gönderme yaptı. Mignolet, "Çok da zor olmayan birkaç kurtarış yaptım. Benim için çok kolay bir maçtı" dedi.

Club Brugge, Psg'ye karşı üstün futbol oynayıp sahadan puanla ayrılarak herkesi şaşırttı. PSG, Club Brugge kalecisini zorlayamadı.

Messi bu sözleri duymasın! Brugge'ün kalecisi Mignolet: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı

Lionel Messi de bir hayli etkisiz kaldı. Brugge kalecisi de üstü kapalı bir gönderme yaptı.

Messi bu sözleri duymasın! Brugge'ün kalecisi Mignolet: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı

"KOLAY MAÇTI"

Brugge'ün kalecisi Mignolet, "Çok da zor olmayan birkaç kurtarış yaptım. Benim için çok kolay bir maçtı" açıklamasında bulundu.

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