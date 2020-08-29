MESS nedir, açılımı nedir? MESS Teknoloji Merkezi nerede?
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MESS nedir, açılımı nedir? MESS Teknoloji Merkezi nerede?

MESS Teknoloji Merkezi nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MESS Teknoloji Merkezi açılış törenine katılmasıyla gündeme gelen MESS ne demek? MESS tarihi araştırılıyor. İşte, ayrıntılar...

MESS nedir, açılımı nedir? MESS Teknoloji Merkezi nerede?
29.08.2020 18:16 | Son Güncelleme: 29.08.2020 18:19

MESS Teknoloji Merkezi (MESS), 1959 yılında İstanbul'da 11 girişimci tarafından kuruldu. Metal İşkolu'nda faaliyet gösteren işverenleri sendika çatısı altında toplayarak; üyelerini temsil etmek, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, mevzuat çerçevesinde faaliyet yürütmek gibi amaçları bulunan MESS nerede?

MESS NEDİR?

Metal İşkolu'nda faaliyet gösteren işverenleri sendika çatısı altında toplayarak Türkiye çapında çalışmalar yürüten bir sendikadır.

MESS AÇILIMI NEDİR?

1959 yılında kurulan başarılı sendikanın açılımı tam olarak Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası şeklindedir.

MESS TEKNOLOJİ MERKEZİ NEREDE?

MESS Teknoloji Merkezi, İstanbul'da bulunuyor. MESS Teknoloji Merkezi ve 4 milyar TL'lik yatırımla 4 bin kişiye istihdam sağlayan yapımı son bir yılda tamamlanan 40 fabrikanın açılışı törenle yapıldı.

MESS TEKNOLOJİ MERKEZİ TARİHİ

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, MESS, 14 Ekim 1959 tarihinde İstanbul'da çağdaş, ileri görüşlü, sanayileşmeye kendilerini adamış ve ilkeli 11 girişimci tarafından kurulmuştur.

Sendikanın amacı; "Metal İşkolu"nda faaliyet gösteren işverenleri sendika çatısı altında toplayarak; üyelerini temsil etmek, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, mevzuat çerçevesinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamak, kurulmuş veya kurulacak olan sanayinin daha verimli ve ahenkli çalışması için işkolunda adil bir ücret sisteminin kurulmasına ve daha iyi bir çalışma ortamının gerçekleşmesine yardımcı olmak, işçilere sürekli ve uzun vadeli refah ve sosyal güvence sağlayabilmek için ülke ekonomisini güçlendirici çalışmalar yapmak ve bu doğrultuda toplu iş sözleşmesi akdetmek, çalışma barışını kurmak, devam ettirmek ve bu amaçla Türkiye çapında faaliyette bulunmaktır.''

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