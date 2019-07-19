Meslekî eğitimde BTSO modeline büyük ilgi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), mesleki eğitim ve teknoloji odaklı yatırımları ile Türkiye'ye model olmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da Teknoloji Gelistirme ve Eğitim Merkezi kurmaya hazırlanan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO), BUTGEM, BUTEKOM, Enerji Verimliliği Merkezi, Model Fabrika ve Mutfak Akademi'de incelemede bulundu.

Yüksek teknoloji, Ar-Ge ve mesleki eğitime yönelik projelerine ara vermeyen BTSO'nun yürüttüğü her proje birçok kurum ve kuruluşa da ilham oluyor. Mesleki eğitime yönelik Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Merkezi (ŞUTGEM) projesini geliştiren Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, BTSO'nun DOSAB yerleşkesinde hayata geçirdiği projeleri incelemek için Bursa'ya geldi. ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu ve beraberindeki yönetici ekibi, ilk BTSO'yu ziyaret etti. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak ŞUTSO heyetini ağırladı. Heyet burada Bursa ekonomisi ve BTSO'nun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından heyet DOSAB yerleşkesinde yer alan BTSO Mutfak Akademi, Model Fabrika, Enerji Verimliliği Merkezi ve BUTEKOM'u ziyaret etti. Heyet özellikle BTSO'nun iş dünyasının vasıflı istihdamına yönelik kurguladığı BUTGEM modeline özel ilgi gösterdi. Şimdiye kadar 25 binin üzerinde kursiyerin mezun olduğu merkezdeki eğitim çalışmaları hakkında detaylı bilgi alan heyet ayrıca eğitim atölyelerini de yakından inceledi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak Türkiye'nin üretim üssü Bursa'nın ileri teknoloji, Ar-Ge ve mesleki eğitimde lider bir kent olması için projeler ürettiklerini söyledi. "Bursa Büyürse Türkiye Büyür" vizyonuyla daha güçlü Bursa oluşturulması yolunda şimdiye kadar 40'ın üzerinde projenin hayata geçirildiğini kaydeden Şenocak, "Hedefimiz Bursa'nın her alanda daha güçlü konuma ulaşmasını sağlamak. Bursa iş dünyamızın talepleri doğrultusunda hazırladığımız bu projelerin ülkemize daha fazla yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu noktada mesleki eğitimdeki tecrübemizi Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odamız ile paylaşma konusunda elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi.

ŞUTSO Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu, Oda olarak Şanlıurfa Teknoloji Gelistirme ve Eğitim Merkezi'ni (ŞUTGEM) hayata geçirmeye hazırlandıklarını söyledi. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaat çalışmaları başlayan merkezin 3 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını belirten Kılıçoğlu, merkezde 9 atölyenin yer alacağını dile getirdi. Metal, mobilya, elektrik elektronik, hidrolik gibi farklı sektörlerde atölyelerde sanayicilerin ihtiyacı olan kalifiye personel yetiştirileceğini kaydeden Kılıçoğlu, "İş dünyası temsilcilerimizin nitelikli istihdamına katkı sağlamak için bu projeyi geliştirdik. Mesleki eğitimde BTSO'nun Türkiye'de üstlendiği rol çok önemli. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu alandaki projelerini incelemek için Bursa'ya geldik. BTSO'nun her bir yatırımı iş dünyasının vasıflı istihdam ihtiyacına önemli katkı sağlıyor. Biz de bir yıl içinde hizmete açmayı planladığımız ŞUTGEM projemizle kentimizde istihdamı artırmayı hedefliyoruz. Bizleri ağırlayan BTSO'ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA