Mescid-i Nebevi İmam ve Müezzin İşleri Müdürü ile yardımcısı "ihmal" gerekçesiyle görevden alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mescid-i Nebevi İmam ve Müezzin İşleri Müdürü ile yardımcısı "ihmal" gerekçesiyle görevden alındı

Mescid-i Nebevi İmam ve Müezzin İşleri Müdürü ile yardımcısı 'ihmal' gerekçesiyle görevden alındı
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan'da Mescid-i Nebevi İmam ve Müezzin İşleri Müdürü ile yardımcısı, "ihmalde bulundukları" gerekçesiyle görevden alındı.

Suudi Arabistan'da Mescid-i Nebevi İmam ve Müezzin İşleri Müdürü ile yardımcısı, "ihmalde bulundukları" gerekçesiyle görevden alındı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys, Mescid-i Nebevi İmam ve Müezzin İşleri Müdürü ile yardımcısının görevde ihmalde bulundukları gerekçesiyle işlerine son verilmesini öngören bir karar yayımladı.

Sudeys, hiçbir ihmale müsamaha göstermeyeceklerini ve ihmalkar davrananlardan hesap sormak için gerekli tüm önlemlerin alınacağını belirtti.

Suudi Arabistan'da 23 Mayıs'ta camilerde hoparlörlerin sadece ezan ve kamet okunması sırasında kullanılması, bunun dışındaki durumlarda dışarıya ses verilmemesi yönünde karar çıkarılmıştı.

İslami İşler Bakanı Abdullatif Al Şeyh tarafından yayımlanan genelgede, söz konusu kararın, camilerdeki hoparlörlerin namaz sırasında da kullanılması, bu durumun cami yakınlarındaki evlerde bulunan yaşlı, hasta ve çocukları rahatsız etmesi ve cami imamlarının seslerinin birbirine karışması nedeniyle alındığı ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Murat Kurum Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Metin Uca Hande Erçel Demet Akalın Selçuk Balcı
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mescid-i Nebevi İmam ve Müezzin İşleri Müdürü ile yardımcısı "ihmal" gerekçesiyle görevden alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 02:18:05. #1.15#

title