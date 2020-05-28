Merzifon'da ev yangını hasara yol açtı Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden olduMehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasan Kefeli Caddesi'nde Samet Tepe'ye ait evden duman çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasan Kefeli Caddesi'nde Samet Tepe'ye ait evden duman çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Merzifon Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA