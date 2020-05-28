Merzifon'da ev yangını hasara yol açtı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden olduMehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasan Kefeli Caddesi'nde Samet Tepe'ye ait evden duman çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
28.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:57
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasan Kefeli Caddesi'nde Samet Tepe'ye ait evden duman çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Merzifon Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA