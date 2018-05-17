Meryem Uzerli Dolgu İşleminin Dozunu Kaçırdı
Estetik yaptıran ünlüler kervanına katılan Meryem Uzerli'nin dudaklarına ve yanaklarına yaptırdığı dolgu işleminde ilacın dozunu kaçırdığı ortaya çıktı.
Bir markanın davetlisi olarak Cannes Film Festivali'ne katılan Meryem Uzerli, yüzüne yaptırdığı dolgu işlemleriyle geceye damga vurdurmuştu.
DOLGUNUN DOZU KAÇMIŞ
HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, ünlülerin estetisyeni Ayşe Yıldız, "Hem yanaklara hem de dudaklara işlem yapılmış. Dudaklara en az üç tüp dolgu uygulanmış. Bir tüp olmalıydı, dozu kaçmış. Ama bu tür dolguları özel ilaçlarla 2-3 seansta eritmek mümkün. Dolgu yaptıran bir kişi bir süre içki de tüketmemeli. Çünkü ödem riski var." dedi.
TAKİPÇİLERİNİ KIZDIRDI
Dolgu işlemi yaptırdığını paylaştığı bir fotoğrafla duyuran Uzerli, takipçilerini kızdırdı. Meryem Uzerli'nin yeni dolguları çoğu takipçisi "Bu kadar güzel bir kadın estetikle ne hale gelmiş" yorumunu yaptı.
YORUMLAR (6)
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uzaylıları benzıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah akıl versin,,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İĞRENÇLİĞİN BÖYLESİ O NE ŞİMDİ ÇİRKİN ŞEYCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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berbatCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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AMANİN BOOO BU NE YAAA TÖBE ESTAHFURULLAHCevap Yaz 4 Yayından Kaldır