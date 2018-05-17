Meryem Uzerli Dolgu İşleminin Dozunu Kaçırdı

Bir markanın davetlisi olarak Cannes Film Festivali'ne katılan Meryem Uzerli, yüzüne yaptırdığı dolgu işlemleriyle geceye damga vurdurmuştu.

DOLGUNUN DOZU KAÇMIŞ

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, ünlülerin estetisyeni Ayşe Yıldız, "Hem yanaklara hem de dudaklara işlem yapılmış. Dudaklara en az üç tüp dolgu uygulanmış. Bir tüp olmalıydı, dozu kaçmış. Ama bu tür dolguları özel ilaçlarla 2-3 seansta eritmek mümkün. Dolgu yaptıran bir kişi bir süre içki de tüketmemeli. Çünkü ödem riski var." dedi.

TAKİPÇİLERİNİ KIZDIRDI

Dolgu işlemi yaptırdığını paylaştığı bir fotoğrafla duyuran Uzerli, takipçilerini kızdırdı. Meryem Uzerli'nin yeni dolguları çoğu takipçisi "Bu kadar güzel bir kadın estetikle ne hale gelmiş" yorumunu yaptı.