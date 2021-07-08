Merve Akpınar'ın okula alınmadığı iddiasına yalanlama
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Merve Akpınar'ın okula alınmadığı iddiasına yalanlama

Merve Akpınar'ın okula alınmadığı iddiasına yalanlama
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Spor

Haliliye Kaymakamlığı, Türkiye Hentbol Federasyonunun davetlisi olarak gittiği Ankara'da yaptığı konuşmayla dikkati çeken ve başta spor kulüpleri olmak üzere sporcu ve sanatçılardan büyük destek gören Şanlıurfalı 13 yaşındaki Merve Akpınar'ın okula alınmadığı yönündeki iddiaların...

Haliliye Kaymakamlığı, Türkiye Hentbol Federasyonunun davetlisi olarak gittiği Ankara'da yaptığı konuşmayla dikkati çeken ve başta spor kulüpleri olmak üzere sporcu ve sanatçılardan büyük destek gören Şanlıurfalı 13 yaşındaki Merve Akpınar'ın okula alınmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm Türkiye'nin takdirini kazanan Merve Akpınar adlı öğrenci hakkında çıkan haberler üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Hentbol Federasyonunun daveti ve Şanlıurfa Valiliği'nin 27 Haziran 2021 tarihli onayıyla 22 kişilik kafileyle Ankara iline giden öğrencimiz Merve Akpınar'ın antrenman sırasında verdiği demeç, kendisini Türkiye'nin gündemine taşımış ve basının ilgi odağı olmuştur. Başarılı öğrencimiz Merve Akpınar, Şanlıurfa'ya dönüşünde de basın kuruluşları tarafından kendisine gösterilen ilgi sebebiyle ailesiyle birlikte çeşitli basın kuruluşlarıyla röportajlar yapmış, öğretmeni ile de röportaj yapılması talebi üzerine başlatılan izin süreci de Şanlıurfa Valiliğince aynı gün içinde uygun görülmüştür. Haberlerde iddia edilen, öğrencimizin ve ailesinin okula alınmadığı ifadeleri gerçeği yansıtmamakta olup, öğrencimiz, ailesi ve basın mensupları bu süreçte okulumuzda misafir edilmiş, ancak basın mensuplarımız izin sonucunu beklemeden okuldan ayrılmışlardır. İlçe olarak başarısından gurur duyduğumuz öğrencimize ve arkadaşlarına daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri için, ilgili bütün kurumlarımızca her türlü destek verilmeye devam edilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı
Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı
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Merve Akpınar'ın okula alınmadığı iddiasına yalanlama - Haberler Spor
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