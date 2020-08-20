HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Mert Hakan Yandaş: "Yaşanan olaylar Fenerbahçe ile beni birbirimize bağladı"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, transferi sürecinde yaşanılan olaylar sonucunda Fenerbahçe ile kendisinin daha çok bağlandığını ifade ederken, sarı-lacivertli ekibin kendisini istemesinin büyük bir onur olduğunu söyledi.

Mert Hakan Yandaş:
20.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:48

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, transferi sürecinde yaşanılan olaylar sonucunda Fenerbahçe ile kendisinin daha çok bağlandığını ifade ederken, sarı-lacivertli ekibin kendisini istemesinin büyük bir onur olduğunu söyledi.

Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de yeni transferlerden Mert Hakan Yandaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Buraya geldiği ilk günden beri ayrıcalıklı bir yer olduğunu hissettiğini söyleyen Yandaş, "Bu ailenin içinde mücadele etmek için can atıyorum. Gerçekten Fenerbahçe çatısı altında olmak mutluluk verici ve büyük gurur. İnşallah bunun karşılığını herkese en iyi şekilde veririm. Yönetimimiz gerçekten inanılmaz şeyler yapıyor. Her şeye rağmen mükemmel işler yapıyorlar. Bu rekabetin farkında olarak geldim. Fenerbahçe bu ülkenin en büyük kulübü. Takım arkadaşları içinde rekabet olacak. Ben kendimi rekabetle geliştirmek için geldim. İlk 11 de olmak için elimden geleni yapacağım. Takdir hocamızın. Sonuçta inşallah Fenerbahçe'nin kazanacağı bir ortam olur" dedi.

"Vermiş olduğum kararın ne kadar doğru olmuş olduğunu gördüm"

Transfer süreciyle alakalı sosyal medyada çıkan yazışmalara ve Emre Belözoğlu ile olan transfer görüşmeleri ile alakalı konuşan Mert Hakan Yandaş, "Sosyal medyaya düşen konuyla ilgili çok konuşmaya gerek yok. Suç duyurusunda bulunduk. Vermiş olduğum kararın ne kadar doğru olmuş olduğunu gördüm. Emre abi bu ülkenin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından. Bana göre de en büyük orta sahası. Her daim bunu dile getirdim. Onun ağzından duyduğum şeyler beni çok etkiledi. Gerçekten çok samimi ve içten biri. Onu uzaktan tanıyan herkes bilir. Yakından gördüğünüzde de inanılmaz biri. Kendisini tanıdığım için çok şanslıyım. Onundan öğreneceğim çok şey var. Saha içinde olsa daha çok şey öğrenebilirdim. İnşallah Fenerbahçe için her şey güzel olacak" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'nin ben istemesi büyük bir onur"

Fenerbahçe'ye transferi hakkında görüşlerini belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'nin beni istemesi çok büyük bir onur. Fenerbahçe'yi tercih etmek demeyelim, beni istemesi ve benimde onların sözünde durması sonucunda bulunan aile ortamı beni çok mutlu etti. Gördüğüm şeylerin her şeyin arkasında durdular. Fenerbahçe'ye gelmeme bunlar ön etken oldu" diye konuştu.

"Aile ortamını şimdiden oluşturduk"

Takımda oluşan aile ortamı hakkında görüşlerini söyleyen Yandaş, "Samandıra'da hocamın yanına gittim. Sarıldık, ikimiz içinde yeni bir başlangıç. Dünde benim doğum günümdü. Oluşan ortamı herkes görmüştür diye düşünüyorum. Bizim Sivas'ta yakaladığımız çıkışta en büyük etken orada oluşan aile ortamıydı. Burada da bu kısa sürede gerçekten öyle bir ortam yakaladık. Bence bu başarıdaki en büyük etken aile olabilmek. Birbiriniz için bir şey yapmak isterseniz kimse sizin önünüze geçemez. Yeni gelen oyuncularımızda bunu hissediyorlar. Beni yıllardır buradaymışım gibi içlerine aldılar. Aile ortamını şimdiden oluşturduk" şeklinde konuştu.

"Emre Kılınç ile her zaman görüşeceğiz"

Emre Kılınç ile ayrı takımlara gitmesi ile ilgili görüşlerini dile getiren başarılı futbolcu, "Emre Kılınç her zaman benim görüşeceğim kardeşim olan biri. Sürekli irtibat halindeyiz. İnşallah onun içinde her şey çok güzel olur. Her zaman görüşeceğim. İstanbul'da ayrıldığımız anlamına gelmiyor. Hayal kısmına gelince de benim ilginç bir serüvenim ve futbol hayatım var. Zor dönemlerden geçtim. 3. Lig, Süper Lig ama hiçbir zaman vazgeçmedim, çalıştım. Buralara geleceğimi hayal ediyordum. Geçen sene Rıza hocamız sağ olsun bana güvendi ve formayı verdi. Hayatım boyunca hiçbir zaman çalışmaktan vazgeçmedim. Sonunda hayal ettiğim yerdeyim" ifadelerini kullandı.

"Yaşanan olaylar Fenerbahçe ile beni birbirimize bağladı"

Transferi sürecinde çıkan yazışmalar konusuna değinen Yandaş, "Bu yaşanılan olaylar Fenerbahçe ile beni birbirimize daha çok bağladı. Beni sahiplenmeleri, benim sahiplenmemle oldu. Tatsız şeylerin yaşanması daha çok bağladı. Benim amacım saha içinde bunun karşılığını vermek. O olaylar keşke yaşanmasaydı. Bu durum profesyonel bir hayat ve her şey olabilir. Başkanımız bununla ilgili açıklamalar yaptı. Bunun üstüne konuşmam anlamlı kalmaz. Sadece Fenerbahçe'ye odaklanmak istiyorum. Temennim bir daha böyle şeylerin yaşanmaması. Hepimiz bu ülkenin insanlarıyız" açıklamasında bulundu.

"Fenerbahçe için taraftar çok önemli"

Fenerbahçe için taraftarın çok önemli olduğunu ifade eden 26 yaşındaki futbolcu, "Biz diğer takımlarla Kadıköy'e gittiğimizde en büyük baskının orada olduğunu konuşurduk. Şu anda çok büyük bir heyecan var, ligin başlaması için. Şampiyonluk adına yapılan işler çok önemli. Taraftarımız olsa çok büyük bir etken olacaktı. Onların desteğini dışarıdan hissedeceğiz. Bence her takım için aynı ortam var ama Fenerbahçe için çok farklı bir heyecan oluştuğundan bizim için taraftarın yanımızda olması daha farklı olabilirdi" şeklinde konuştu.

"Pes etmek yerine çalışmayı tercih ettim"

Yaşadığı sakatlıklarla alakalı konuşan Mert Hakan Yandaş, "Futbolun olan içinde olan şansızlıklar yaşadım. Çok zor dönemler geçirdim, bir türlü toparlayamıyordum. 3 haftalık bir serüvendi ve 6-7 ayı buldu. Ama pes etmek yerine çalışmayı tercih ettim. Hayat kimse bilemez daha öncede yaşayabilirdim. O dönemler oynasam daha sıkıntılı duruma düşebilirdim. Ben her şeyin yeri ve zamanı olduğuna inanıyorum. Döndüğümde her şerrin bir hayrı vardır derler diye düşündüm. Kötü zamanlardan geçtiğimde güçtü döndüm. Ben onu bir şans olarak görüyorum kendimde. Bugüne kadar hep 10 numara oynadım. Klasik 10 numara tabiriyle değil daha çok gezen bir 10 numarayım. Zaten 10 oynarken tüm Türkiye'de olduğu gibi herkes beni 8 numara zannediyor forma numaramdan kaynaklanıyor olabilir. Saha içerisinde mücadele eden bir oyuncu oldum. Futbol ülkemizde coşkulu oynanıyor. 10-15 günlük süreçte inanılmaz bir ortam oluştu, başını Caner erkin çekiyor. Gerçekten çok güzel bir ortam var. İnşallah bu aile ortamı saha içine de yansır. Sahada zaten birbirimiz için mücadele ettiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok" diyerek sözlerini tamamladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu Ekonomi
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti Ekonomi
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı...
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı Güncel
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Politika
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu 3. Sayfa
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar Ekonomi
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
110 bin lira parayı polise teslim eden işçinin borcunu, sanatçılar ödeyecek
110 bin lira parayı polise teslim eden işçinin borcunu, sanatçılar ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı
Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye el koydu
İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye el koydu
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
PAOK-Beşiktaş maçının hakemi Doveri'nin Yunanistan'da görev aldığı ortaya çıktı
PAOK-Beşiktaş maçının hakemi Doveri'nin Yunanistan'da görev aldığı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Sezen Aksu Nihat Doğan Demet Akalın
Spor Ali Koç Jose Sosa Fatih Terim Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Kaza Adana Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Mert Hakan Yandaş: "Yaşanan olaylar Fenerbahçe ile beni birbirimize bağladı" - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 14:50:50. #1.14#
title